05 января 2025, 16:21

Вера Брежнева опубликовала фото с загадочным мужчиной

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Бывшая участница группа «ВИА Гра», певица Вера Брежнева в социальной сети Instagram* опубликовала фотографию с загадочным мужчиной, намекнув на новые отношения. Лицо незнакомца разглядеть невозможно — оно прикрыто кофтой и кепкой.

Ладони рук мужчины сомкнуты, рядом с ним лежит мобильный телефон. Пост певица сопроводила эмодзи черного сердца и буквой В. Имя нового возлюбленного певица не раскрывает.

В ноябре Брежнева заявляла, что после развода с продюсером Константином Меладзе она вернулась к возлюбленному, с которым познакомилась в 18-летнем возрасте.

Тогда звезда не стала называть имени мужчины. Однако известно, что в 19 лет Брежнева родила дочь Соню от чиновника Виталия Войченко.

Журналисты обращали внимание, что Брежнева начала экономить на одежде. Поклонники отмечали, что певица стала выглядеть так же, как в начале карьеры.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram - на территории Российской Федерации запрещена.

Мужчины Вера Брежнева
05 января 2025, 09:29
Сын Олега Газманова перенес операцию
РИА «Новости»
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Певец Родион Газманов, сын народного артиста России Олега Газманова, перенес операцию на руке. Об этом он сообщил в Instagram*.

Музыкант уточнил, что причиной операции стал бурсит - воспаление суставной сумки.

«К сожалению, само не рассосалось. При движении рукой периодически ловлю искры из глаз, но обещали, что через неделю все пройдет», - написал он.

Газманов добавил, что на фоне случившегося не станет отменять концерты, а просто будет во время своих выступлений меньше играть на гитаре. Певец пожелал поклонникам прекрасно провести новогодние праздники.

Ранее Родион Газманов взбесился из-за вопроса журналиста о сменившем фамилию брате Филиппе, пасынке Олега Газманова. Он буквально накричал на репортера и в эмоциональной манере посоветовал спросить о причинах этого поступка самого Филиппа.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram - на территории Российской Федерации запрещена.

Музыка Олег Газманов
05 января 2025, 04:02
Цыганова заявила о связи между одеждой и разрушением традиционных ценностей
РИА «Новости»
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Из-за безразмерной одежды россиянки перестали подчеркивать свою женственность. Певица Вика Цыганова заявила РИА «Новости», что такие фасоны разрушают традиционные ценности.

Из-за безразмерной одежды россиянки перестали подчеркивать свою женственность. Певица Вика Цыганова заявила РИА «Новости» , что такие фасоны разрушают традиционные ценности.

Она раскритиковала современную моду на оверсайз. Цыганова почувствовала себя в концлагере среди людей, предпочитающих такую одежду.

«Оверсайз-одежда, женщины в ней потеряли свою женственность. Мне кажется даже, что через одежду происходит разрушение традиционных ценностей в нашей стране и в наших людях», - сказала певица.

Не только Цыганова обрушилась с критикой на вещи оверсайз. Стилисты назвали их непривлекательными для противоположного пола , посоветовали не надевать женщинам с низким ростом и всем мужчинам. Основатель модельной школы Елена Шерипова сообщила о проблемах с самооценкой у любителей облачиться в безразмерную или наоборот слишком обтягивающую одежду.

Мода Шоу-бизнес
05 января 2025, 00:46
Овечкин впервые высказался о скандальном видео с матом
РИА «Новости»
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Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что не видит ничего плохого в новогоднем поздравлении коллег с использованием нецензурной лексики, так как видео предназначалось для участников закрытой группы. Комментарий спортсмена «Матч ТВ» опубликовал в своем Telegram-канале.

«Да уж… Слушайте, это вышло из закрытой группы. Я думаю, ничего с этим сделать нельзя. Ничего плохого там не было. Все нормально», - сказал Овечкин.

Видео, на котором хоккеист, используя мат, подвел итоги победного матча «Вашингтон Кэпиталз» с «Бостоном» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ, разлетелось по соцсетям. Команда Овечкина тогда обыграла противника со счетом 3:1.

Россиянин обратился к одноклубникам со словами, что они обыграли «Бостон», а сейчас поедут домой праздновать Новый год. Он пожелал им здоровья и хорошо отдохнуть, «открыть баночку пива, выпить хорошенечко, похмелиться».

Ранее Овечкин занял второе место в списке лучших хоккеистов XXI века.

Праздники Спортсмены Хоккей Новый год Александр Овечкин
04 января 2025, 23:23
Мизулина заинтриговала подписчиков совместным фото с Шаманом
Freepik
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Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина показала совместную фотографию с певцом Шаманом (Ярославом Дроновым). Снимок появился в ее Telegram-канале.

На снимке Екатерина стояла в домашнем халате и туфлях рядом с Шаманом. Она держала в руках букет белых роз. Артист в черной куртке, меховой шапке и белых кроссовках делал селфи, судя по всему в прихожей квартиры. При этом на руке у него было написано имя «Катя».

Мизулина подписала под снимком: «А как вы проводите новогодние праздники?».

В октябре 2024 года Шаман сообщил о разводе со второй женой, пиарщицей Еленой Мартыновой. Поклонники приписывали ему роман с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, которая периодически делится совместными видео и фото с артистом. Сам Дронов же неоднократно рассказывал, что у них прекрасные, дружеские отношения.

Интернет Екатерина Мизулина Артисты

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