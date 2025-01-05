Вера Брежнева опубликовала фото с загадочным мужчиной

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Ладони рук мужчины сомкнуты, рядом с ним лежит мобильный телефон. Пост певица сопроводила эмодзи черного сердца и буквой В. Имя нового возлюбленного певица не раскрывает.

В ноябре Брежнева заявляла, что после развода с продюсером Константином Меладзе она вернулась к возлюбленному, с которым познакомилась в 18-летнем возрасте.

Тогда звезда не стала называть имени мужчины. Однако известно, что в 19 лет Брежнева родила дочь Соню от чиновника Виталия Войченко.

Журналисты обращали внимание, что Брежнева начала экономить на одежде. Поклонники отмечали, что певица стала выглядеть так же, как в начале карьеры.

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