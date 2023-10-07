Вера Брежнева лишилась недвижимости в Италии после развода с Меладзе — СМИ
Певица Вера Брежнева лишилась дома в Тоскане после развода с музыкальным продюсером Константином Меладзе. Недвижимость была куплена еще до заключения брака меду парой, поэтому артистка не может претендовать на нее, написал портал Woman.ru.
«Артисты наверняка останутся каждый при своем имуществе, которым владели до брака», - рассказал адвокат Андрей Алешкин.
Юрист напомнил, что в равных долях между супругами делится имущество, нажитое в браке. Исключение - брачный договор, в котором могут быть прописаны другие условия.
В 2015 году Брежнева и Меладзе поженились в Италии. До 2023 года в стране существовала практика, по которой в случае развода мужчина должен был выплачивать алименты бывшей супруге. Однако суд отменил такое правило, теперь выплаты назначают лишь при одном условии: у женщины нет дохода и она не может работать.
«Вряд ли Брежнева подпадает в категорию малообеспеченных», - отметил Алешкин.
Украинская певица Вера Брежнева подтвердила, что развелась с продюсером Константином Меладзе после восьми лет брака. О том, что артистка бросила своего мужа и уехала в Киев, говорили еще в июле 2023 года. Причиной размолвки стала якобы специальная операция на Украине.