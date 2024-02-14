Ведущий Вячеслав Макаров вспомнил о курьезном случае на шоу «Маска»

Ему, как и членам жюри, сообщили о том, кто скрывается под маской Игрушки в самый последний момент.

«Новогодняя Игрушка снимает маску, а я не знаю, кто это. И в наушнике у меня тишина, редакторы подумали, что я знаю гостя», - вспомнил Макаров.

При этом он добавил, что знал о достижениях Великой в фехтовании, но не имел понятия, как она выглядит.

Макаров также рассказал о сложностях своей работы, отметив, что он общается практически с пустотой. Это зрители видят на сцене аватар, а вот сам артист в это время находится в другом помещении, обвешанный датчиками.

Ранее телеканал НТВ перенес премьеру пятого сезона шоу «Маска» на 18 февраля из-за скандала с Филиппом Киркоровым, отметившимся участием в «голой» вечеринке у Насти Ивлеевой.

Ведущий музыкального шоу «Маска» на телеканале НТВ Вячеслав Макаров рассказал о курьезном случае, который произошел с ним во время съемок новогоднего выпуска проекта. В интервью Павлу Воле в рамках нового выпуска «Шоу Воли» он признался, что оказался в затруднительном положении, когда не смог узнать специального гостя шоу - спортсменку Софью Великую.