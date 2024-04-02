Ведущий «Дома-2» рассказал, что Либерж Кпадону потеряла ребенка

Беккужев сообщил, что Кпадону мечтала о замужестве и материнстве, однако несостоявшаяся личная жизнь привела ее к ощущению подавленности и одиночества. Десять лет назад она потеряла ребенка от Ивана Барзикова.

«Либерж хотела выйти замуж, стать матерью, но из-за того, что у нее не сложилась женская доля, она чувствовала подавленность и одиночество. А еще она рассказывала о том, что десять лет назад была беременна от Вани и потеряла ребенка», - сообщил он.

По словам ведущего, несмотря на видимую внешнюю бодрость, Либерж оставалась эмоционально уязвимой.

«В последнее время мы все чувствовали, что Либерж переживает эмоциональный кризис. Она была надломлена и сама признавалась, что в последнее время ушла в себя, сузив круг общения», - сказал Беккужев изданию « Московский Комсомолец ».

Коллеги по «Дому-2» сообщили о смерти Кпадону 1 апреля. Известно, что на протяжении многих лет она боролась с сахарным диабетом, а в сентябре 2023 года у девушки обнаружили новообразование в легком.

«Либерж лежала в больнице, проходила лечение. Но даже находясь в больнице, она старалась вернуть себе позитивный настрой. В больнице танцевала с какой-то бабушкой, которая с ней лежала, снимала с ней видео. Ей готовились сделать серьезную операцию», - отметил ведущий.

В феврале Кпадону выложила последний пост в соцсетях , на котором плакала, прощалась и просила за нее молиться.