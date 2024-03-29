Ведущего Алексея Куличкова госпитализировали в Подмосковье из-за инсульта

Куличкову стало плохо 23 марта, врачи рекомендовали госпитализацию, но он не захотел ложиться в больницу. Однако уже на следующий день состояние ведущего ухудшилось, уточнил собеседник Mash.

По его данным, у ведущего появилась слабость в левой руке и ноге, тошнота, шаткая походка. Также Куличков жаловался на головокружение. Прибывшие врачи скорой госпитализировали ведущего в тяжелом состоянии. Его доставили в больницу в Московской области. Источник канала добавил, что у мужчины есть сопутствующая гипертоническая болезнь.

Куличков известен по передаче «Такси». Его пассажиры, среди которых были и звезды шоу-бизнеса, должны были ответить на три вопроса, чтобы добраться до своего места назначения бесплатно. Если участник ошибался, ведущий высаживал его из машины.