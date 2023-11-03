03 ноября 2023, 16:32

Вечное возвращение Аллы

РИА «Новости»
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Вечером 2 ноября общественность и СМИ взбудоражила новость: Алла Пугачева вернулась в Россию. Она въехала в страну через погранпереход в Псковской области. С какой целью и на какой срок — неизвестно. Комментировать это событие пришлось даже Кремлю. Почему нам всем стоит забыть о Примадонне и создавать новых героев, писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».

Во-вторых, не устаю цитировать Оруэлла: «Все животные равны, но одни равнее других…» Классика.

Так вот, неважно, Пугачева это или кто-то другой. Важно то, что перед законом все должны быть равны. И если есть, за что наказать, то наказать надо. Даже если она Примадонна.

Далее - прямая речь.

Во-первых, все они рано или поздно возвращаться будут. Потому что там, за пределами России, они никому не нужны. Сколько уже таких попыток штурмануть западный мир и западный рынок мы наблюдали? Был результат? Здесь они звезды, здесь они зарабатывают деньги, а там они никто, сколько бы ни пыжились.

Это так всколыхнуло пресловутую общественность, что высказался даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Многие высказались.

Так что давайте говорить не о прошлом, а о будущем. Но мы почему-то продолжаем судачить о героях «голубых огоньков», коим 300 лет в невкусный обед. Сколько можно? Ведь как раз-таки в этом наша проблема - в том, что говорим не о будущем, а о прошлом. Даже тогда, когда прошлое это бессмысленно и бесполезно.

Создавать новые смыслы и новых героев - вот чем заняться надо.


Слушайте, ну сколько можно-то, а? Судачить и перетирать? Ну, вернулась Алла Пугачева в Россию.

Как наверняка кто-то уже сострил: из князи - в Грязи. Там у нее дворец, замок, резиденция (выбирайте, что больше нравится).

Однако важнее другое - и об этом почему-то или не говорят, или говорят мало. Пугачева, как ни крути - это уходящая натура. Да, мы запомним ее как большую певицу, как весомую часть эпохи. Но это - прошлое.

Больше ей нечего нам сказать. В решающее время Алла Борисовна могла бы остаться и быть со своим народом, но она выбрала совсем другой путь. На этом ее история кончилась.

Алла Пугачева
03 ноября 2023, 16:46
«Аяз — мошенник». Потерпевшая рассказала о задержанном блогере Шабутдинове
pxhere.com
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Очень много людей пострадали от действий блогера-миллионника Аяза Шабутдинова. Об этом «360» рассказала одна из потерпевших, по заявлению которой задержали бизнес-коуча.

Женщина назвала Шабутдинова мошенником, который якобы предлагает людям зарабатывать деньги. Она добавила, что судится с ним около трех лет.

«Суд полон потерпевших, уже устали судиться с Аязом, постоянно гражданско-правовые иски принимать. <…> Аяз - мошенник. <…> Есть люди, которые смогли найти деньги на подачу в суд, адвокатов, а есть те, которые не смогли найти деньги, пошли банкротиться или, не знаю, „вышли из окна“. Я не знаю, разные случаи были», - добавила женщина.

Она сообщила, что сейчас едет на очную ставку с блогером.

«У меня сегодня с ним будет очное, сотрудники полиции мне его, сладенького, сейчас притащат. <…> Сейчас мы ему там устроим», - сказала потерпевшая.

Блогера-миллионника Аяза Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября. Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина, что этого момента ждали очень долгое время. Она назвала Шабутдинова одним из самых крупных инфомошенников в России.

Задержания Суд Блогеры
03 ноября 2023, 16:32
Компания Шабутдинова назвала причину внимания правоохранителей к блогеру
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Причиной внимания правоохранительных органов к блогеру и коучу Аязу Шабутдинову стало заявление недовольной клиентки. Об этом сообщила пресс-служба компании блогера «Лайк».

«В отношении компании проводится проверка и опрос свидетелей на основании заявления одной из клиенток», - указали в организации.

По версии компании блогера, женщина осталась недовольна условиями договора, заключенного при ее участии в программе в 2019 году. Клиентка хочет взыскать с «Лайка» 1,9 миллиона рублей. В организации Шабутдинова заверили, что выполнили все обязательства перед ней в полном объеме.

Пресс-служба назвала обвинения со стороны клиентки необоснованными. Команда блогера сотрудничает с правоохранителями и предоставляет им все необходимые сведения, отметили в компании.

По словам источника «360», Шабутдинова заподозрили в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Из-за этого блогера задержали на съемных апартаментах в Москве.

Мошенничество Блогеры
03 ноября 2023, 14:56
Сбежавший из России Смольянинов зарабатывал выступлениями в переходах в Латвии
РИА «Новости»
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Уехавший из России актер Артур Смольянинов* признался, что собрал музыкальную группу и выступал с ней в подземных переходах в Латвии. Артист рассказал об этом в интервью телеканалу «Дождь»**.

После переезда за границу Смольянинов*, по его словам, решил сосредоточиться на музыкальной деятельности. Он собрал группу из единомышленников-латышей, с которыми был не знаком еще полтора года назад. Актер отметил, что все это люди из его новой жизни.

Музыкальный коллектив артиста получил название cheLovek. Группа уже записала первый мини-альбом из четырех треков. Смольянинов* и его коллеги представят пластинку на своем первом полноценном концерте, который они дадут в Латвии 8 декабря.

«В течение года мы, играя в переходе, доигрались до полноценной программы, до альбома», - сообщил актер.

Артист также ответил на вопрос о ностальгии по родине. Смольянинов* признался, что нет в России таких вещей, по которым он скучает.

Актер объявил о своем отъезде за границу осенью 2022 года. Смольянинов* говорил, что ему якобы поступали предложения о работе за рубежом, в том числе в США.

Находясь за границей, артист не раз критиковал родину. Например, актер говорил о готовности сражаться против России.

*Артур Смольянинов внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Росфинмониторинг включил Артура Смольянинова в список террористов и экстремистов.

**Телеканал «Дождь» внесен Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента.

Латвия Россия Актеры
03 ноября 2023, 13:37
«Массовое негодование». Вернувшуюся Пугачеву призвали наказать за оскорбление россиян
РИА «Новости»
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Вернувшуюся на родину певицу Аллу Пугачеву нужно наказать за оскорбление россиян. Призыв к этому общественное движение «Зов народа» направило в СК и МВД. Обращение оказалось в распоряжении «360».

Организация напомнила, что после отъезда в Израиль и связанной с этим волной хейта Пугачева радовалась, что ее ненавидят те, кого она «всегда терпеть не могла», обзывала россиян «рабами», а также выражала солидарность с антироссийской позицией своего мужа Максима Галкина* и просила признать ее иноагентом.

«Считаем ее действия недопустимыми и оскорбительными. После ее заявлений, мы как общественное движение сталкивались с массовым негодованием со стороны общества. <…> Просим наказать Аллу Пугачеву за оскорбление граждан Российской Федерации по статье КоАП РФ», - говорится в обращении.

Кроме того, «Зов народа» предложил допросить певицу о ее «солидарности» с мужем-иноагентом.

«Возникает вопрос, солидарна ли артистка с пожертвованиями мужа для ВСУ и фактически финансированием терроризма», - отметили в организации.

О возвращении Пугачевой в Россию стало известно накануне. Зачем она вернулась и сколько времени пробудет на родине, пока неясно.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Алла Пугачева

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