Вечное возвращение Аллы

Во-вторых, не устаю цитировать Оруэлла: «Все животные равны, но одни равнее других…» Классика.

Так вот, неважно, Пугачева это или кто-то другой. Важно то, что перед законом все должны быть равны. И если есть, за что наказать, то наказать надо. Даже если она Примадонна.

Далее - прямая речь.

Во-первых, все они рано или поздно возвращаться будут. Потому что там, за пределами России, они никому не нужны. Сколько уже таких попыток штурмануть западный мир и западный рынок мы наблюдали? Был результат? Здесь они звезды, здесь они зарабатывают деньги, а там они никто, сколько бы ни пыжились.

Это так всколыхнуло пресловутую общественность, что высказался даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Многие высказались.

Так что давайте говорить не о прошлом, а о будущем. Но мы почему-то продолжаем судачить о героях «голубых огоньков», коим 300 лет в невкусный обед. Сколько можно? Ведь как раз-таки в этом наша проблема - в том, что говорим не о будущем, а о прошлом. Даже тогда, когда прошлое это бессмысленно и бесполезно.

Создавать новые смыслы и новых героев - вот чем заняться надо.





Слушайте, ну сколько можно-то, а? Судачить и перетирать? Ну, вернулась Алла Пугачева в Россию.

Как наверняка кто-то уже сострил: из князи - в Грязи. Там у нее дворец, замок, резиденция (выбирайте, что больше нравится).

Однако важнее другое - и об этом почему-то или не говорят, или говорят мало. Пугачева, как ни крути - это уходящая натура. Да, мы запомним ее как большую певицу, как весомую часть эпохи. Но это - прошлое.

Больше ей нечего нам сказать. В решающее время Алла Борисовна могла бы остаться и быть со своим народом, но она выбрала совсем другой путь. На этом ее история кончилась.