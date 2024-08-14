14 августа 2024, 23:52

Вдовец Заворотнюк впервые появился на публике после ее смерти

РИА «Новости»
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Российский фигурист и хореограф Петр Чернышев впервые за долгое время появился на публике после смерти Анастасии Заворотнюк, посетив премьеру ледового шоу Татьяны Навки. Об этом сообщил Пятый канал.

Вдовец вышел в свет с длинными волосами и густой бородой, весь в черном. По словам очевидцев, Чернышов еще не до конца пришел в себя.

На презентации шоу «Вечера на хуторе» в ледовом дворце «Айсберг» в Сириусе он также не планировал появляться, но пришлось, так как Навка заболела. Чернышов проконтролировал премьеру и поддержал участников проекта. Сам он сейчас в постановках не задействован.

«Я оказался здесь внепланово, таким вспомогательным десантом», - рассказал он на пресс-конференции.

На вопрос журналистов, чем он будет заниматься дальше, ответил, что пока у него нет никаких планов.

Ранее Чернышов начал судиться с застройщиком из-за квартиры в Москве, доставшейся ему в наследство от супруги.

Фигурное катание Анастасия Заворотнюк Россия
14 августа 2024, 19:39
Музыкант из «Машины времени» попал в аварию в Москве
РИА «Новости»
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Под эстакадой в районе Садово-Сухаревской улицы в Москве столкнулись несколько автомобилей. Среди них была машина музыканта и трубача группы «Машина времени» Александра Дитковского, сообщил РЕН ТВ.

«В меня въехал автомобиль. Водитель отвлекся и проехал на запрещающий [сигнал]», - пояснил артист, заметив, что этот поступок и спровоцировал аварию.

Машина, в которой ехал Дитковский, получила повреждения. Сам он не пострадал и собирается 14 августа уехать на гастроли.

В обстоятельствах ДТП предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов.

Александр Дитковский родился в Москве в 1968 году, окончил школу имени Гнесиных по классу трубы, получил диплом Академии Гнесиных. Выступал в разных музыкальных коллективах, в том числе в составе группы «Машина времени».

ДТП Машины Водители Москва
14 августа 2024, 18:44
Арест Блиновской продлили еще на полгода
РИА «Новости»
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Суд продлил срок содержания под стражей Елене Блиновской на шесть месяцев. Блогер пробудет под стражей до 2 февраля 2025 года, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Суд Аресты Елена Блиновская
13 августа 2024, 21:17
Курьера задержали, квартиру арестовали. Прокуратура — о деле Ларисы Долиной
РИА «Новости»
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Полицейские вычислили курьера мошенников, которые обманули певицу Ларису Долину на 200 миллионов рублей. Посредницу задержали, а на недвижимость наложили арест, сообщила прокуратура Москвы.

«С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа суд заключил под стражу 53-летнюю женщину-курьера, получившую часть денежных средств. На жилое помещение наложен арест», - сообщила пресс-служба.

Телефонные аферисты, по версии следствия, обманывали певицу с апреля по июль. Они представились сотрудниками правоохранительных органов и уговорили отдать деньги, вырученные от продажи квартиры в центре Москвы. Женщина перевела на якобы безопасные счета и передала через курьера более 200 миллионов рублей.

Из-за мошенников Долина лишилась пятикомнатной квартиры в Хамовниках площадью 236 квадратных метров. Охранники не пустили новых владельцев и вызвали полицию. Адвокат Михаил Бойцов сказал 360.ru, что в некоторых случаях подобные сделки можно оспорить в суде.

МВД РФ Мошенничество Полиция Лариса Долина
13 августа 2024, 20:52
«Целый день в ментовке держали». Лидера «Коррозии металла» избили за фальшивые деньги
РИА «Новости»
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Лидера группы «Коррозия металла» Сергея Паука Троицкого избили в Новороссийске. Продавщицы обвинили его в попытке расплатиться фальшивыми купюрами, вызвали охрану и полицию. Музыкант сообщил 360.ru, что отделался сотрясением мозга и штрафом.

«Сегодня утром я пошел за сигаретами в магазин. <…> За день до этого приобретал у них тоже, и они мне сдачу дали 4,5 тысячи рублей. [Женщины] сразу заорали, что деньги фальшивые, хотя сами мне сдали», - пояснил он.

Троицкий рассказал, как сначала какой-то мужчина ударил его пластиковой бутылкой по голове. Музыкант потерял сознание, а когда очнулся, увидел сотрудника частной охранной организации.

«Приехал какой-то непонятный чоповец в полном камуфляже, стал избивать меня, потом приехали сотрудники полиции. Оштрафовали меня на 500 рублей, целый день в ментовке держали», - рассказал Паук.

Правоохранители, по словам Троицкого, обыскали его квартиру на предмет печатной типографии. В конце концов мужчину отпустили. Он получил сотрясение мозга и мелкие травмы. Еще раз идти в полицию, уже с собственным заявлением, собеседник 360.ru не планирует.

«Кому и что доказывать? Что я не слон? <…> Я все это увязываю с продолжением нижегородской истории», - сказал рокер.

В апреле трех участников «Коррозии металла» задержали после концерта в Нижнем Новгороде и оштрафовали за демонстрацию нацистской символики. Музыканты обвинили силовиков в неоправданной жестокости и приостановили концертную деятельность.

Драки Музыка Полиция Избиения Шоу-бизнес

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