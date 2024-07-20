20 июля 2024, 22:47

Вдовец Заворотнюк начал судиться из-за ее наследства

РИА «Новости»
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Вдовец Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев подал в суд на застройщика из-за московской квартиры, которая досталась ему в наследство от супруги. Об этом сообщили на сайте kp.ru.

Чернышов обвинил девелопера в неисполнении обязательств перед участниками долевого строительства. Вероятно, компания своевременно не сдала многоквартирный дом, в котором и находится квартира, ставшая частью наследственной массы.

Наследниками имущества звезды «Прекрасной няни» являются ее супруг, мать и трое детей. Старшие дочь и сын получили от матери по квартире в Москве - апартаменты в современном жилом комплексе в районе Мосфильма и недвижимость на улице Мытная площадью 190 квадратных метров.

По информации издания, у Заворотнюк имелся загородный дом в элитном подмосковном поселке Крекшино, который она переоформила на свою мать и младшую дочь. Также актриса переписала на маму участок земли в Подмосковье, когда судилась за просроченный кредит.

Ранее стало известно, что Чернышов ежедневно навещает могилу Заворотнюк вместе с пятилетней дочерью Милой.

Мосгорсуд Спортсмены Анастасия Заворотнюк Квартиры Умерла Анастасия Заворотнюк
20 июля 2024, 22:38
Умер актер из сериала «Поросль» Виталий Каракорский
Freepik
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Актер и сценарист Виталий Каракорский умер в 66 лет. Он известен российским зрителям по сериалу «Поросль», сообщили на сайте Еврейской общины Литвы.

Причину смерти артиста не указали. В общине напомнили, что Каракорский был награжден премией имени Стасиса Лозорайтиса за вклад в развитие толерантности между этническими общинами Литвы.

«Самые искренние и глубокие соболезнования выражаем жене Виталия Лилии Копач, сыну Даниэлю, родным и близким», - отметили в учреждении.

Каракорский родился 1 января 1958 года в Бобруйске. После школы поступил в Шяуляйский педагогический университет. Также учился в Вильнюсском и Белорусском университетах.

Каракорский был заведующим литературной части в Могилевском драматическом театре. Он только играл в кино и написал сценарии к нескольким документальным фильмам. В сериале «Поросль» актер сыграл роль Юргиса Шарецкиса.

Сериалы Литва Кино Фильмы Театры Актеры
20 июля 2024, 13:37
«Спаси и сохрани». Актриса Аронова ответила на вопрос о госпитализации
РИА «Новости»
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Информация о госпитализации актрисы Марии Ароновой оказалась неправдоподобной. Об этом она сообщила 360.ru.

Telegram-канал Mash в субботу сообщил, что Аронову доставили в Боткинскую больницу с обострением остеохондроза позвоночника. По информации источника, актрису обследовали и обнаружили множественные доброкачественные образования мозговых оболочек - менингиомы.

«Спаси и сохрани, пусть все останется слухами. Я с племянниками и внуками дома, поплюем в сторону, - сказала Аронова.

Ранее актриса резко высказалась о фильме «Лед-3», где сыграла одну из главных ролей. Изначально Аронова назвала «идиотизмом» решение делать трилогию, но в итоге согласилась после уговоров режиссера Федора Бондарчука.

Аронова признавалась, что в отношениях для нее самым критичным является рукоприкладство. По ее словам, после первого удара необходимо сразу уходить.

Россия Вино Актеры
20 июля 2024, 01:06
Shaman анонсировал концерт на Красной площади
РИА «Новости»
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Перед выступлением на митинг-концерте у здания посольства США в Москве певец Shaman (Ярослав Дронов) заявил, что будет выступать только в России. Также артист анонсировать концерт на Красной площади в августе, информацию о котором уже опубликовали в его Telegram-канале.

«Президент России Владимир Владимирович Путин сказал, что границ России не существует. Поэтому мои концерты будут исключительно в России», - заявил певец.

Shaman добавил, что 22 августа представит свою новую программу «Победа». По его словам, в день Государственного флага состоится событие, которое изменит ход истории.

Кроме того, концерт на Красной площади станет отправной точкой его масштабного гастрольного тура «Победа!».

Артист уточнил, что уже запланировано свыше 100 выступлений в различных регионах России, включая города Новороссии. Он обязательно выступит в зоне спецоперации перед российскими бойцами, нашими героями, чтобы вдохновить «всю страну - и в тылу, и на передовой, сделать все для победы, а победу - еще ближе!».

Ранее Shaman представил свою новую песню «Душа нараспашку» , выступив у американского посольства.

Концерты Россия Shaman Москва
19 июля 2024, 23:17
«Душа нараспашку». Shaman презентовал новую песню у посольства США
РИА «Новости»
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Сольный мини-концерт певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) проходит рядом с посольством США в Москве. На нем исполнитель представил новый клип и песню «Душа нараспашку».

У здания посольства артиста ждали многочисленные фанаты. Его встретили бурными аплодисментами. После этого Shaman презентовал новый хит.

«Душа нараспашку под белой рубашкой, я самый счастливый, живу я в России», - пропел он.

Более тысячи поклонников певца Shaman пришли к посольству США в Москве , чтобы поддержать концерт-митинг против блокировки YouTube-каналов российских артистов. В начале июля администрация видеохостинга заблокировала канал Ярослава Дронова.

Ранее он вместе с певицей Полиной Гагариной и актером Иваном Охлобыстиным попал в санкционные списки Евросоюза.

Деятелей культуры обвинили в участии в концертах в поддержку российской армии.

США Концерты Песни YouTube Shaman Москва

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