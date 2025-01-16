Вдова умершего пациента клиники Хайдарова подала в суд на Собчак

Супруг женщины сделал в клинике операцию по уменьшению желудка. На следующий день ему стало плохо, ему провели повторное хирургическое вмешательство, но оно не помогло. Пациента госпитализировали в другую больницу, где он сначала впал в кому, а затем скончался.

Против врачей Ильи Елагина и Тамерлана Кадзаева завели дело об оказании небезопасных услуг. Их поместили под домашний арест. По версии следствия, медики отнеслись к пациенту безразлично и их действия были направлены на уменьшение объема работы.

По словам вдовы, в ряде СМИ была распространена ложная информация, что экспертиза якобы установила невиновность врачей. Женщина заявила, что засудит всех, кто распространял эти сведения. В их числе оказалась и Ксения Собчак, которая выпускала ролик на YouTube об этом случае.

Вокруг Тимура Хайдарова разгорелся и другой скандал. Сразу несколько звезд публично выступили с критикой его работ.