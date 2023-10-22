Вдова Шатунова призналась, почему не вышла на сцену на концерте памяти мужа

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Концерт состоялся 17 октября в Москве в Crocus City Hall, на сцену выходили дети музыканта. Светлана Шатунова призналась, что подготовила речь, но не смогла выйти к зрителям.

«Все мы находимся под огромным впечатлением от концерта, эмоции переполняют! К сожалению, я не решилась выйти и сказать это все со сцены, хоть у меня и была подготовленная речь. Надеюсь на ваше понимание и окончание пересудов по этому поводу», - написала вдова музыканта.

Шатунова поблагодарила артистов, которые приняли участие в концерте, а также зрителей, приехавших на мероприятие с разных концов страны.

Песни Юрия Шатунова пели Сергей Жуков, Игорь Крутой, Лариса Долина, Александр Панайотов, Алсу, Дмитрий Маликов и другие. Ведущими выступили Андрей Малахов и Лера Кудрявцева.