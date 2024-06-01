01 июня 2024, 14:17

Вдова Пьера Нарцисса сыграла пышную свадьбу с его лучшим другом

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Валерия Калачева, вдова певца Пьера Нарцисса, сообщила о своей свадьбе с лучшим другом покойного супруга Евгением Шахраем. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Пышное торжество состоялось 31 мая. Валерия призналась, что после смерти мужа не хотела снова заключать брак. Судьба распорядилась иначе.

«Получилось все очень серьезно. И все это подводилось еще знаками и снами, где объяснялось от имени Пьера. Поэтому невозможно было это не сделать», - объяснила вдова.

Она добавила, что с Шахраем они планируют выпустить записанные Нарциссом песни.

Ранее сестру Пьера Нарцисса обманули на покупке участка в Подмосковье. Женщина не смогла провести газ и электричество в свой коттедж.

Свадьбы Женщины Пьер Нарцисс
01 июня 2024, 14:35
«Это было здорово». Коллега Заворотнюк назвал ее профессионалом и хулиганкой
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Анастасия Заворотнюк полюбилась зрителям благодаря сериалу «Моя прекрасная няня», но она прекрасно играла и в других проектах. Подробно об актерском пути артистки 360.ru рассказал ее коллега и однокурсник Денис Матросов.

Была профессионалом и «хулиганкой» По его словам, Заворотнюк рано начала сниматься в кино и уже во время учебы проявила себя как талантливая актриса.

«Настя начинала сниматься одна из первых на нашем курсе. У нее была прекрасная работа с Антоном Яковлевым, „Тургенев“. Это было здорово», - поделился впечатлениями Матросов.

Он добавил, что в судьбе актера важен случай, но им еще надо уметь воспользоваться. Заворотнюк проявила себя как талантливая артистка и стала известной благодаря таланту, добавил актер.

«Случай надо готовить, а она была профессионал, и при этом такая хулиганка добрая. Понятно, что ее роль во всем известном сериале сделала ее популярной», - подчеркнул коллега покойной.

Отстаивала справедливость Матросов признался, что актриса всегда пыталась добиваться справедливости. Например, она поддерживала своего однокурсника, когда тот участвовал в проекте фигуриста Ильи Авербуха «Лед и пламень».

«Когда ставили незаслуженно низкие оценки, она нас всегда поддерживала и защищала перед членами жюри. Говорила: „Это мой однокурсник. Почему так?“ - вспомнил собеседник 360.ru.

Актер рассказал, что ему повезло сниматься вместе с Заворотнюк в одном из фильмов, где она играла главную роль «Мы с ней снимались, по-моему, в 2016 году. Интересная у нее была роль, непохожая на те, которые она играла раньше. „Я больше не боюсь“ картина называлась. В общем, повезло, нас жизнь сталкивала, старались общаться», - отметил артист.

Актер добавил, что на прощание с покойной приехали многие ее друзья и коллеги по цеху.

«Очень много коллег я сам лично увидел и огромное количество друзей, которые здесь сейчас пришли проститься», - заключил он.

Прощание с Анастасией Заворотнюк состоялось в Покровском монастыре в Москве, на церемонию пришло множество людей. Они выстраивались в огромные очереди, чтобы проводить актрису в последний путь.

Сериалы Кино Анастасия Заворотнюк Фильмы Работа Актеры Умерла Анастасия Заворотнюк
01 июня 2024, 12:15
«Она была прекрасной женщиной». Песков попрощался с Заворотнюк
Телеканал «360»
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Актриса Анастасия Заворотнюк была прекрасной и мужественной женщиной. Об этом напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на церемонии прощания с артисткой.

«Она была прекрасной женщиной, была прекрасной матерью.<…> И она было очень мужественной женщиной. Долго боролась c болезнью», - сказал официальный представитель Кремля.

Церемония прощания с Заворотнюк проходит в Покровском монастыре в Москве. Сотни людей пришли проститься с актрисой. Многие приезжали за пару часов до начала траурного мероприятия. Артистку похоронят на Троекуровском кладбище.

Заворотнюк ушла из жизни в ночь на 30 мая. Актриса несколько лет боролось с онкологическим заболеванием.

Дмитрий Песков Болезни Анастасия Заворотнюк Женщины Россия Актеры
01 июня 2024, 11:48
Песков прибыл на церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прибыл на прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк. Церемония проходит в Покровском монастыре Москвы.

Дмитрий Песков Анастасия Заворотнюк Умерла Анастасия Заворотнюк
01 июня 2024, 11:32
«Большая боль многих актеров». Никас Сафронов рассказал о главном переживании Заворотнюк
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Художник Никас Сафронов опечален смертью актрисы Анастасии Заворотнюк. В беседе с «Московским комсомольцем» он заявил, что артистка построила бы успешную карьеру, если бы ее не сломала болезнь.

«Настя - очень красивый человек. Она яркая, харизматичная, при этом простая. И очень талантливая», - отметил он.

Сафронов напомнил, что до съемок в сериале «Моя прекрасная няня» Заворотнюк на протяжении долгого времени служила в театре у Олега Табакова, который всегда выбирал только лучших.

«А она у него проработала 11 лет. Не будь у нее таланта, Настя, вероятно, не задержалась бы в театре на такой длительный срок», - подчеркнул художник.

По его словам, получив широкую известность после роли няни Вики, Заворотнюк все равно хотела, чтобы зрители узнали ее больше как драматическую актрису.

«Мне кажется, это большая боль многих актеров. Многие из них становятся заложниками определенного образа, который потом трудно изменить - даже режиссеры не видят их в другой роли», - добавил Сафронов.

Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась в хосписе в ночь на 30 мая после пятилетней борьбы с раком головного мозга. Похороны артистки состоятся 1 июня на Троекуровском кладбище.

Театры Актеры Никас Сафронов Умерла Анастасия Заворотнюк

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