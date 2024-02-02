02 февраля 2024, 22:46

Вдова эстрадного певца Эдуарда Хиля умерла в Петербурге

РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге скончалась Зоя Хиль — вдова известного советского и российского эстрадного исполнителя Эдуарда Хиля. Прощание пройдет в воскресенье, 4 февраля. Об этом сообщил храм Смоленской иконы Божией Матери в своем Telegram-канале.

«Прощание с Зоей Хиль, супругой знаменитого певца Эдуарда Хиля, пройдёт в храме Смоленской иконы Божией Матери 4 февраля в 13:30», - уточнили в храме.

Сам Эдуард Хиль многие годы был прихожанином Смоленского прихода.

Зоя Хиль была выпускницей Ленинградского училища имени Римского-Корсакова при консерватории и Вагановского училища. Она танцевала в оперной студии Ленинградской консерватории, там же тогда работал Эдуард Хиль. Пара познакомилась во время гастролей в Курске и поженилась в 1958 году. После свадьбы Зоя Хиль посвятила себя мужу. Она оставила свою профессию и работала с Эдуадрдом - вела его концерты и помогала как балетмейстер.

Зоя и Эдуадрд прожили вместе более 50 лет - до смерти певца 4 июня 2012 года. Он похоронен рядом с часовней святой блаженной Ксении Петербургской на Смоленском православном кладбище.

В Санкт-Петербурге скончалась Зоя Хиль - вдова известного советского и российского эстрадного исполнителя Эдуарда Хиля. Прощание пройдет в воскресенье, 4 февраля. Об этом сообщил храм Смоленской иконы Божией Матери в своем Telegram-канале.

Санкт-Петербург Концерты Музыка
02 февраля 2024, 23:14
МИД Индонезии объяснил, почему Галкина не пустили на Бали
РИА «Новости»
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Отказ юмористу Максиму Галкину* во въезде в Индонезию связан с иммиграционными причинами. Об этом сообщил официальный представитель МИД страны Лалу Мухаммад Икбал. Его слова привел индонезийский новостной портал Detik.

«По информации Главного управления иммиграции, отказ Максиму Галкину* во въезде на территорию Индонезии был полностью обусловлен иммиграционными причинами», - заявил представитель МИД.

В конце января Галкин* пожаловался, что его не пустили в Индонезию , где он собирался дать концерт. Юморист заявил, что ему одобрили рабочую визу и все документы для выступления, но на паспортном контроле его внезапно развернули из-за обращения российских властей. Галкин* уверял, что ему даже показали копию письма от правительства России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что все больше стран запрещают въезд таким артистам как Галкин*, потому что они «токсичны и опасны».

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России

Концерты Мария Захарова Индонезия Россия Максим Галкин Бали
02 февраля 2024, 05:48
«На донышке». Стало известно, как живет Диана Шурыгина после скандала на ТВ
Freepik
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Семь лет назад вышел первый выпуск передачи «Пусть говорят» с Андреем Малаховым с Дианой Шурыгиной. Как все это время жила скандальная звезда ТВ-шоу и чем она сейчас занимается, выяснил Пятый канал.

Впервые на экранах 16-летняя Шурыгина появилась в начале 2017 года. В программе Малахова она рассказала, что на вечеринке в загородном доме ее изнасиловали. По ее словам, в коттедже был не только алкоголь, но и запрещенные вещества, но она выпила только водки «на донышке». Мужчина свою вину отрицал, но суд признал его виновным и приговорил к лишению свободы.

После серии программ на Первом канале Шурыгина получила всероссийскую известность. При этом одни люди ее защищали, а другие осуждали.

Девушка тем временем начала сотрудничать с режиссерами, блогерами и дизайнерами, а вскоре переехала в Москву. Здесь на некоторое время из-за общественного осуждения она подсела на психотропные препараты, лежала в рехабе, избавляясь от зависимости.

Осенью 2017 года она вышла замуж за видеооператора Первого канала Андрея Шлягина, но брак продлился всего два года. Выяснилось, что Шурыгина изменяла ему с миллионером, но и с ним она недолго прожила. Пара рассталась, девушка осталась без денег.

Сейчас скандальная звезда ТВ-шоу живет на Мальдивах, зарабатывая продажей своих интимных фотографий. Также Шурыгина занимается виртуальным сексом с обеспеченными поклонниками. По ее словам, она уже простила своего насильника и даже объяснила изнасилование тем, что его якобы подставили девушки, которые были на той же вечеринке в коттедже.

Ранее учителя московской школы заподозрили в совращении нескольких школьниц. По словам матери 13-летней девочки, в личном чате он просил ее прислать ему интимные фото.

Фото Алкоголь Секс Телевидение Ток-шоу
01 февраля 2024, 23:04
«Живут по своим правилам». Валуев — об участниках «голой» вечеринки Ивлеевой
Телеканал «360»
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Проблема участников «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой заключается в том, что они выбрали очень неудачное время для подобных развлечений. Мир шоу-бизнеса привык жить по своим правилам, которые далеки от реальности. Об этом боксер и депутат Государственной думы Николай Валуев рассказал в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой.

«Это „богемная тусовочка“, шоу-бизнес, оторванный от жизни. Общество нужно ограждать от их выходок, но к ним самим нужно быть снисходительнее. По крайней мере, к женщинам. Наказание Ивлеевой за ее выходку выглядит как травля», - сказал он.

По словам Валуева, «голую» вечеринку провели не вовремя и те, кто туда приходил искренне считали, что это очередная обычная тусовка.

«Большинство гостей вечеринки позже искреннее не понимали, за что их потом осуждали люди в соцсетях. Мир шоу-бизнеса живет по своим правилам. И эти правила не пересекаются с тем, что делается в стране», - отметил депутат.

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий ранее предложил лишать почетных званий артистов за неподобающее поведение, в том числе за участие в «голых» вечеринках.

Соцсети Депутаты Россия Интервью
01 февраля 2024, 22:37
Блиновская впала в депрессию в СИЗО
РИА «Новости»
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Отправленная в СИЗО блогер Елена Блиновская впала в депрессию и похудела на несколько килограммов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Блогер практически не общается с сокамерницами, у нее плохой аппетит.

«Сейчас Блиновская в карантинной камере на 20 человек, а через несколько дней ее переведут в обычную - с телевизором и холодильником, где „королеве марафонов“ будут доступны ежедневные прогулки, парикмахерская и посещение библиотеки», - уточнил канал.

В публикации отметили, что она сможет заказывать себе комплексные блюда из «кулинарной лавки, но ей придется работать вместе с сокамерницами. Также существует вероятность, что ее переведут в спецблок с усиленным контролем и системой видеонаблюдения во избежание „внештатных ситуаций“, уточнил канал.

Ранее адвокат Блиновской Наталья Сальникова заявила, что оспорит арест инфлюенсера. По ее словам, она подала апелляционную жалобу на оспаривание ареста, которая уже поступила в Мосгорсуд.

Блиновскую увезли в СИЗО 22 января из-за нарушений условий домашнего ареста. Здесь ей придется, как и другим сокамерницам, мыть полы в камере и туалете, а также питаться наравне с другими арестантами.

Блогеры СИЗО Аресты Задержание блогера Елены Блиновской

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