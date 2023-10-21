Вдова актера Алексея Янина впервые вышла на сцену после смерти мужа
Вдова актера Алексея Янина певица Дарья Янина впервые вышла на сцену после смерти супруга. Об этом сообщило издание Starhit.
Несмотря на тяжелую потерю, Дарья продолжает держаться и постепенно возвращается к работе. Недавно прошло первое выступление артистки. Она участвовала в фестивале «ДВИЖ» от Нового Радио и исполнила песню «Линии», посвященную погибшему супругу.
Актер Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексей Янин умер 19 сентября , ему было 40 лет. Последние восемь лет мужчина боролся с последствиями тяжелого инсульта. Все это время Дарья ухаживала за супругом. Он не мог сам передвигаться и заботиться о себе. Все домашние хлопоты, в том числе и воспитание сына, легли на хрупкие плечи артистки. Как отметили в материале, смерть мужа стала серьезным ударом для женщины.
Ранее актриса Евгения Белобородова заявила, что Алексей Янин обладал мощной энергией и излучал мужскую силу. По ее словам, зрители всегда чувствовали невероятную энергетику актера как со сцены, так и с телевизионных экранов.