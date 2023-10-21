Вдова актера Алексея Янина впервые вышла на сцену после смерти мужа

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Несмотря на тяжелую потерю, Дарья продолжает держаться и постепенно возвращается к работе. Недавно прошло первое выступление артистки. Она участвовала в фестивале «ДВИЖ» от Нового Радио и исполнила песню «Линии», посвященную погибшему супругу.

Актер Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексей Янин умер 19 сентября , ему было 40 лет. Последние восемь лет мужчина боролся с последствиями тяжелого инсульта. Все это время Дарья ухаживала за супругом. Он не мог сам передвигаться и заботиться о себе. Все домашние хлопоты, в том числе и воспитание сына, легли на хрупкие плечи артистки. Как отметили в материале, смерть мужа стала серьезным ударом для женщины.

Ранее актриса Евгения Белобородова заявила, что Алексей Янин обладал мощной энергией и излучал мужскую силу. По ее словам, зрители всегда чувствовали невероятную энергетику актера как со сцены, так и с телевизионных экранов.