Вайкуле раскритиковала Пугачеву за звание «Примадонны»
Советская и латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле прошлась по титулам звезд, которые они сами себе присваивают. Под критику попали Алла Пугачева и Ирина Аллегрова. Слова Вайкуле привело издание Woman.ru.
«Вот она (Ирина Аллегрова - прим. ред.) поет свой репертуар и хорошо себя чувствует в нем. Взяла прозвище ''Императрицы'', у Аллы Борисовны уже была ''Примадонна''. Это все ужасно безвкусно, когда присваивают сами себе звания», - пояснила Вайкуле.
Пугачева и Аллегрова «завоевали королевские титулы», благодаря народу. Пугачева в 1997 году участвовала в Евровидении с песней «Примадонна». После этого ее стали так называть. С Аллегровой произошла аналогичная ситуация, когда она спела песню «Императрица».
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