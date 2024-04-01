Вассерман объяснил, почему Пугачева отреклась от россиян

«Это происходит потому, что с возрастом Пугачева утратила значительную часть способностей, позволявших ей на этом народе зарабатывать», - сказал он.

По словам Вассермана, лишившись заработка, певица начала пренебрежительно относиться к россиянам, тем самым калеча саму себя.

Депутат считает, что не стоит обращать внимание на слова Пугачевой, так как резкие заявления певица, как и другие ее коллеги, делает специально.

«Задача актера в принципе - вызывать эмоции любыми способами. Это его работа. Поэтому то, что говорят артисты, по большей части отражает не их собственное мнение по конкретному вопросу. Это отражает их мнение о том, как можно, опираясь на этот вопрос, вызвать у как можно большей части аудитории разные эмоции», - отметил эрудит.

Он добавил, что после теракта в «Крокусе» Пугачевой для самой себя необходимо было выразить слова соболезнования. Так она смогла бы вернуться в общество, от которого она сейчас пытается отречься.

Ранее представители Генпрокуратуры России отправили в Минюст запрос о присвоении статуса иноагента певице. Сейчас артистку проверяют.