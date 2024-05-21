«Ваше мнение очень важно». Самбурская разнесла критиков сериала с участием Гагариной

«Только не Гагарина. Отвратительная игра», «Зачем вы взяли Гагарину? Она не актриса. Какой смысл?» - возмутились зрители.

Критику увидела Самбурская и решила заступиться за певицу.

«Ваше мнение очень важно. Все его заметили и обратили на вас внимание. Скажите, пожалуйста, какой из ваших талантов мы с жителями нашей дружной инстаграм*-деревни тоже можем оценить и высказаться», - съязвила актриса.

Проект «Красные линии» стал спин-оффом сериала «Бывшие». По сюжету начинающая писательница Елена Огурцова живет с мужем-абьюзером и маленьким сыном. Она сбегает в Москву, чтобы отдать в издательство свой роман «Красные линии». Однако там не очень заинтересованы в работе в отличие от популярного писателя Михаила Наумова, который оказался в творческом и семейном кризисе.

Ранее Гагарина назвала причину прекращения сотрудничества с композитором Константином Меладзе. По ее словам, в их профессиональные отношения вмешалась певица и супруга продюсера Вера Брежнева.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.