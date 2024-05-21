21 мая 2024, 18:31

«Ваше мнение очень важно». Самбурская разнесла критиков сериала с участием Гагариной

Global Look Press
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Сериал «Красные линии», в котором сыграла певица Полина Гагарина, столкнулся с критикой зрителей. Некоторые из них не оценили актерские способности артистки, однако на ее защиту встала актриса Настасья Самбурская. Она резко ответила комментаторам в соцсетях.

«Только не Гагарина. Отвратительная игра», «Зачем вы взяли Гагарину? Она не актриса. Какой смысл?» - возмутились зрители.

Критику увидела Самбурская и решила заступиться за певицу.

«Ваше мнение очень важно. Все его заметили и обратили на вас внимание. Скажите, пожалуйста, какой из ваших талантов мы с жителями нашей дружной инстаграм*-деревни тоже можем оценить и высказаться», - съязвила актриса.

Проект «Красные линии» стал спин-оффом сериала «Бывшие». По сюжету начинающая писательница Елена Огурцова живет с мужем-абьюзером и маленьким сыном. Она сбегает в Москву, чтобы отдать в издательство свой роман «Красные линии». Однако там не очень заинтересованы в работе в отличие от популярного писателя Михаила Наумова, который оказался в творческом и семейном кризисе.

Ранее Гагарина назвала причину прекращения сотрудничества с композитором Константином Меладзе. По ее словам, в их профессиональные отношения вмешалась певица и супруга продюсера Вера Брежнева.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Сериалы Кино Соцсети Фильмы Россия Шоу-бизнес
21 мая 2024, 18:58
Премию Гильдии кастинг-директоров посетили десятки российских звезд
РИА «Новости»
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На основной сцене Театра на Бронной 20 мая прошла вторая церемония вручения премии Гильдии кастинг-директоров. Ее посетило множество российских звезд, сообщило издание «РБК».

Награду за лучшую мужскую роль получил Константин Плотников за роль Михаила Горшенева в сериале «Король и Шут». Мариэтта Цигаль-Полищук была признана лучшей актрисой за воплощение образа Фаины Раневской в сериале «Раневская». Артистка посвятила свою победу к предстоящему дню рождения своей матери, Любови Полищук, которой 21 мая могло бы исполниться 75 лет.

Слава Копейкин удостоился приза за лучший дебют за роль Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». По видеосвязи он передал свой приз коллеге Рузилю Минекаеву, который присутствовал на мероприятии.

Уникальная атмосфера церемонии собрала множество известных личностей из мира кино, театра, журналистики и музыки. Среди гостей были Любовь Аксенова, Кристина Асмус, Катерина Ковальчук, Анастасия Талызина, Александра Ребенок и многие другие.

На мероприятии также присутствовал художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов.

Также во время церемонии сын музыканта Андрея Макаревича* Иван заявил, что хочет сменить амплуа и заняться режиссурой.

* Признан иностранным агентом на территории России.

Награды Сериалы Кино
21 мая 2024, 18:25
Российские дизайнеры одели мировых звезд в Каннах
Global Look Press
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На 77-м Каннском кинофестивале многие звезды предстали на красной дорожке в нарядах от российских дизайнеров. Их фотографии появились в социальных сетях.

Актриса из сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория и китайская артистка Тун Лия выбрали для своих выходов на красную ковровую дорожку изысканные наряды от кутюрье Юлии Яниной.

Актриса Дарья Екамасова отдала предпочтение наряду от дизайнера Алены Ахмадуллиной.

Телеведущая и кинокритик Екатерина Мцитуридзе выбрала креативное платье от кутюрье Татьяны Кочновой.

Кульминационным событием Каннского кинофестиваля станет красная ковровая дорожка церемонии закрытия, которая состоится 25 мая.

Супермодель Белла Хадид вышла на фестивале в Каннах в бежевом прозрачном платье от Saint Laurent, показав грудь. В таком образе она посетила премьеру фильма «Ученик».

Мода Кино Актеры
21 мая 2024, 17:54
Белла Хадид показала обнаженную грудь в «голом» платье на Каннском фестивале
Global Look Press
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Супермодель Белла Хадид 20 мая посетила премьеру фильма «Ученик» на 77-м Каннском кинофестивале. Она выбрала откровенный наряд — прозрачное платье. Снимки полуобнаженной звезды появились на сайте Daily Mail.

Супермодель Белла Хадид 20 мая посетила премьеру фильма «Ученик» на 77-м Каннском кинофестивале. Она выбрала откровенный наряд - прозрачное платье. Снимки полуобнаженной звезды появились на сайте Daily Mail.

На красную ковровую дорожку 27-летняя знаменитость вышла в бежевом прозрачном платье от Saint Laurent. Она также надела обувь в тон наряду, коричневые туфли на высоких каблуках, золотые серьги и несколько колец.

Макияж для модели сделали в вечернем стиле с акцентом на черных стрелках, а волосы стилисты уложили в классические голливудские локоны.

Ранее российская журналистка Ксения Собчак прилетела на Каннский кинофестиваль на вертолете. Она объяснила, что просто боялась попасть в пробку и не решилась пользоваться наземным транспортом.

Модели Кино Фильмы Премьеры
21 мая 2024, 15:04
Бывший муж Памелы Андерсон напился и достал пистолет во время интервью
Global Look Press
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Музыкант Кид Рок напился и достал пистолет во время беседы с журналистом Дэвидом Пейзнером. Интервью опубликовало издание Rolling Stone.

Журналист навестил Рока в его доме. Он хотел подготовить материал о поддержке музыкантом кандидатуры Дональда Трампа на пост президента США. Во время интервью, как отметил Пейзнер, бывший супруг актрисы Памелы Андерсон сначала пил белое вино, а затем перешел на виски.

Артист быстро опьянел, стал делать расистские замечания и пообещал позвонить Трампу, а в завершение вечера предложил журналисту остаться на ночь. В один из моментов в руках Рока оказался пистолет.

«Он наклонился за свое кресло, вытащил черный пистолет и начал им размахивать, подкрепляя свою точку зрения», - написал автор.

Ранее близкие певицы Бритни Спирс захотели вновь вернуть ее под опеку после дебоша артистки в отеле. Ее освободили от контроля отца только в 2021 году.

Дональд Трамп Музыка Интервью Шоу-бизнес

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