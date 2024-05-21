«Ваше мнение очень важно». Самбурская разнесла критиков сериала с участием Гагариной
Сериал «Красные линии», в котором сыграла певица Полина Гагарина, столкнулся с критикой зрителей. Некоторые из них не оценили актерские способности артистки, однако на ее защиту встала актриса Настасья Самбурская. Она резко ответила комментаторам в соцсетях.
«Только не Гагарина. Отвратительная игра», «Зачем вы взяли Гагарину? Она не актриса. Какой смысл?» - возмутились зрители.
Критику увидела Самбурская и решила заступиться за певицу.
«Ваше мнение очень важно. Все его заметили и обратили на вас внимание. Скажите, пожалуйста, какой из ваших талантов мы с жителями нашей дружной инстаграм*-деревни тоже можем оценить и высказаться», - съязвила актриса.
Проект «Красные линии» стал спин-оффом сериала «Бывшие». По сюжету начинающая писательница Елена Огурцова живет с мужем-абьюзером и маленьким сыном. Она сбегает в Москву, чтобы отдать в издательство свой роман «Красные линии». Однако там не очень заинтересованы в работе в отличие от популярного писателя Михаила Наумова, который оказался в творческом и семейном кризисе.
Ранее Гагарина назвала причину прекращения сотрудничества с композитором Константином Меладзе. По ее словам, в их профессиональные отношения вмешалась певица и супруга продюсера Вера Брежнева.
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