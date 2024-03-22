Варум оскандалилась на концерте своего мужа

Певица исполняла песню «Как не думать о тебе» и запнулась, чем вызвала смех у зала и гитаристов. Агутин пришел ей на помощь и допел отрывок песни.

Как сообщил паблик, Варум лишь с третьей попытки смогла попасть в ноты и продолжить исполнение. Зрители поддержали певицу аплодисментами.

Дочь Агутина и Варум 24-летняя Елизавета-Мария выступила в одном из американских клубов со своей группой Bruvvy в откровенном наряде. Интернет-пользователи вид девушки не оценили.