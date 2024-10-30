Ванга сделала удивительное предсказание отцу Киркорову

«Ему Ванга однажды сказала: „Ты сам сможешь себя лечить, но ты не имеешь права лечить кого-то другого. Это будет отражаться на твоем роде“», - сообщил Матвеев.

По его словам, Бедрос Киркоров смог дожить до 92 лет, потому что Ванга была права и он действительно может себя лечить.

Ранее Бедросу Киркорову запретили водить машину. Он принимает препараты, среди побочных эффектов от которых - несовместимость с вождением автомобиля. Также Киркорову-старшему рекомендовали воздержаться от деятельности, требующей высокой концентрации внимания.