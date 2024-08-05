«Вам бы в баню»: Земфира разнесла депутата после слов о российских теннисистках

Артистку возмутило, что Журова интерпретировала завоевание серебряных медалей теннисистками Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер не для страны.

«Мадам Журова, не говорите за всех. Лично я - иноагент и релокант - очень болела за наших девочек. А вам бы в баню, зло с себя смыть. Ну и понять, ваши слова - ноль. Вы ни разу не народ. Девчонки, поздравляю!» - написала Земфира.

По словам депутата, россиянки, которые выступили под нейтральным флагом, получили награды на Олимпиаде «для себя», а не для России. Певица не согласна с парламентарием, и уверенна, что девушки одержали победу и за страну, и за миллионы жителей.

Россиянки взяли серебро на Играх-2024 в Париже, их обошли в финале итальянские соперницы. При этом журналистам из России не разрешили сфотографировать Андрееву и Шнайдер с олимпийскими наградами.

* Физическое лицо, признанное СМИ - иностранным агентом на территории России.

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