Валиева откатала показательный танец под песню «Пыяла» из «Слова пацана»

Певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин* отметили 24 декабря годовщину свадьбы. Пара узаконила свои отношения 12 лет назад. Знаменательное событие звезды отметили в ресторане. Фото с мероприятия опубликовал сам юморист в Instagram**.

На опубликованном снимке супруги сидят за столом и держат бокалы в руках, предположительно, чокаясь. Пугачева смотрит с умилением на мужа, а тот широко улыбается ей в ответ. Певица облачилась в белый вязаный свитер и светлую кепку, а Галкин* надел кардиган того же цвета и серую кофту под него.

Предположительно, снимок сделали в Израиле. Ранее появилась информация, что пара вернулась в еврейское государство на юбилей друга - музыканта Андрея Макаревича*.

* Максим Галкин и Андрей Макаревич признаны иностранными агентами на территории России.

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