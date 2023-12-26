26 декабря 2023, 03:29

Валиева откатала показательный танец под песню «Пыяла» из «Слова пацана»

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Фигуристка Камила Валиева в показательном выступлении после чемпионата России в Челябинске исполнила номер под песню «Пыяла», саундтрек из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Музыкальную композицию на татарском языке исполняет группа «Аигел».

Камила Валиева на чемпионате России, который прошел в Челябинске, заняла третье место. Фигуристка родилась в Казани, где происходит действие сериала.

Песня «Пыяла», которая стала саундтреком к «Слову пацана», в конце ноября заняла первое место во всемирном топ-чарте Shazam, а также вошла в топ-10 популярных песен в странах бывшего СССР.

Ранее фигуристка Аделия Петросян, воспитанница Этери Тутберидзе, стала первой на чемпионате России. Подопечная Евгения Плющенко Софья Муравьева заняла второе место.

Фигурное катание Сериалы Песни Россия Камила Валиева
26 декабря 2023, 01:45
Стало известно, как Пугачева и Галкин отметили никелевую свадьбу
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин* отметили 24 декабря годовщину свадьбы. Пара узаконила свои отношения 12 лет назад. Знаменательное событие звезды отметили в ресторане. Фото с мероприятия опубликовал сам юморист в Instagram**.

На опубликованном снимке супруги сидят за столом и держат бокалы в руках, предположительно, чокаясь. Пугачева смотрит с умилением на мужа, а тот широко улыбается ей в ответ. Певица облачилась в белый вязаный свитер и светлую кепку, а Галкин* надел кардиган того же цвета и серую кофту под него.

Предположительно, снимок сделали в Израиле. Ранее появилась информация, что пара вернулась в еврейское государство на юбилей друга - музыканта Андрея Макаревича*.

* Максим Галкин и Андрей Макаревич признаны иностранными агентами на территории России.

* Instagram - соцсеть принадлежит признанной в России экстремистской организации Meta и запрещена.

Свадьбы Соцсети Алла Пугачева Максим Галкин
25 декабря 2023, 21:28
Домашний арест не помешал Блиновской устроить вечеринку
РИА «Новости»
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Блогера Елену Блиновскую заметили на светском рауте, предположительно, устроенном у нее дома, сообщило издание StarHit. Автор «Марафона желаний» находится под домашним арестом до конца января за неуплату налогов.

Видео с Блиновской в вечернем наряде опубликовала в социальных сетях ее подруга Светлана Ефимова. Ролик она подписала фразой: «Сегодня вечер в близком для меня доме».

Ефимова не уточнила, о каком доме идет речь. Telegram-канал «Звездач» предположил, что вечеринка проходила в доме у Блиновской.

Блогеру продлили домашний арест до 26 января 2024 года. В начале ноября Блиновскую заподозрили в нарушении условий домашнего ареста. Она заявила, что датчик отслеживания ее местоположения глушила система ПВО. Из-за арестованных счетов Блиновская не смогла оплачивать услуги сотрудников и в итоге лишилась около 400 подчиненных.

Налоги Блогеры Аресты Задержание блогера Елены Блиновской
25 декабря 2023, 13:33
«Работаем». Shaman подтвердил, что стал доверенным лицом Путина на выборах
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Певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, подтвердил, что стал доверенным лицом президента Владимира Путина на выборах 2024 года. Об этом музыкант рассказал в своем Telegram-канале.

«Привет, Россия! Дал свое согласие быть доверенным лицом кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», - написал Shaman.

Он также опубликовал видео, на котором подписал документ о согласии стать доверенным лицом главы государства.

«Работаем», - добавил Shaman на ролике.

До этого певец рассказал, что прекрасно понимает ответственность, которую он получил вместе с новым статусом. Музыкант заявил о готовности работать с полной отдачей.

Предвыборный штаб Владимира Путина возглавили главврач Московской городской больницы № 52 Марьяна Лысенко, худрук Театра Табакова Владимир Машков и герой ДНР Артем Жога. Штаб начал работу в Гостином Дворе 21 декабря. Волонтерам объяснили нюансы сбора подписей и рассказали о возможных нарушениях во время процедуры.

Россия Владимир Путин Выборы Shaman
25 декабря 2023, 05:19
Киркоров назвал проклятой роль черта в спектакле «Вечера на хуторе близ Диканьки»
РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров отказался играть чертей после духовного запрета батюшки и назвал роль нечистого в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» проклятой. Об этом артист рассказал «Комсомольской правде».

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка хотела, чтобы Киркоров сыграл роль Черта в новогоднем спектакле на льду. Певец сначала согласился, а потом отказался, вспомнив о проклятии этой роли.

По его словам, он давно пожалел, что согласился сыграть нечисть в музыкальном фильме с аналогичным названием. Киркоров признался, что после этого у него в жизни начался неприятный период с разводом и чередой скандалов.

«Может быть, это совпадение, не знаю, но рисковать больше не хочу. Когда на меня посыпались все эти „розовые кофточки“, я пошел в храм и батюшка запретил мне играть чертей. С тех пор я зарекся изображать нечисть», - заявил артист.

Ранее Киркоров лишился первого выступления после участия в «голой» вечеринке в московском клубе «Мутабор», устроенной блогером Настей Ивлеевой. Речь шла о частном мероприятии, организованном одной крупной компанией. Против появления артиста в театре выступил генеральный директор Владимир Кехман. Свое решение он объяснил актом самоцензуры.

Филипп Киркоров Россия Музыка

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