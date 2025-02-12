12 февраля 2025, 16:08

Валерия рассказала, о чем жалеет в браке с Иосифом Пригожиным

РИА «Новости»
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Певица Валерия призналась, что сожалеет о том, что у нее нет отдельной комнаты от мужа, продюсера Иосифа Пригожина. Об этом она сообщила в соцсетях.

Супруги сняли видео, в котором, среди прочего, ответили на вопрос, нормально ли в браке спать в разных комнатах. Пригожин ответил на этот вопрос отрицательно.

«А если храпит твой партнер? Иногда я жалею, что у меня нет отдельной комнаты», - ответила Валерия.

Ранее певица раскрыла секрет крепкого брака. По ее словам, секрет их отношений, длящихся уже более 20 лет, заключается в общих целях и увлечениях и взаимном уважении. Артистка отметила, что долгие отношения требуют кропотливой работы, в том числе над своим характером.

Отношения Брак Иосиф Пригожин Певица Валерия
12 февраля 2025, 16:28
Канье Уэст больше не сможет заниматься бизнесом в США
Global Look Press
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Рэперу Канье Уэсту больше не позволят заниматься бизнесом в США из-за его постов в соцсетях. Об этом сообщила газета The Sun.

Американский бизнесмен Дэниел Старр заявил, что компании по пошиву одежды не будут производить продукцию для музыканта, а стриминговые платформы уберут из доступа его треки.

По словам Старра, высказываниями рэпера заинтересовались непосредственно в Белом доме и отнеслись к ним очень серьезно.

Ранее Уэст на своей странице в социальной сети X назвал себя нацистом и признался в любви к Адольфу Гитлеру. Кроме того, он заявил, что Илон Маск украл у него стиль для выступления на инаугурации Дональда Трампа. Через несколько дней аккаунт рэпера перестал открываться.

Накануне прекратил работу принадлежащий Уэсту онлайн-магазин одежды Yeezy. Позже регулятор сообщил, что площадка нарушила условия торговли.

США Белый дом в США Бизнес Канье Уэст
12 февраля 2025, 13:40
Церемония прощания с Олегом Стриженовым началась на Троекуровском кладбище
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На Троекуровском кладбище в Москве началась церемония прощания с народным артистом СССР Олегом Стриженовым. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

Невестка покойного, актриса и телеведущая Екатерина Стриженова, рассказала, что накануне играла спектакль в Санкт-Петербурге и к ней подходили люди, выражая соболезнования и тепло вспоминая роли ее свекра.

«Для нашей семьи он, в первую очередь, близкий человек. И дедушка, и отец. Мало кому Бог дает возможность увидеть правнуков. Ему Бог такую возможность дал», - рассказала она.

Стриженов умер 9 февраля в одной из больниц Москвы. Актеру было 95 лет. Соболезнования его родным и близким выразил президент Владимир Путин.

По просьбе самого артиста семья отменила гражданскую панихиду в Доме кино, сообщив, что желающие проститься с ним смогут сделать это на отпевании или на кладбище.

СССР Кино Актеры Москва
12 февраля 2025, 11:09
Армянский бизнесмен сорвал планы по открытию ювелирного бутика «русской невесты» Джонни Деппа
РИА «Новости»
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Ювелирная компания русской невесты актера Джонни Деппа оказалась в руках предприимчивого бизнесмена из Армении. Об этом сообщил Telagram-канал Mash.

По информации источника канала, мужчина якобы вторгся в доверие к 28-летней Юлии Власовой, которая с прошлого года встречается с голливудской звездой, и планировала запустить в России бренд Solomon. Предприниматель зарегистрировал и оформил все необходимые документы на себя, а Власовой предложил быть только лицом компании.

Такое положение дел не устроило модель и она заявила, что не будет открывать ни физический, ни онлайн-ювелирный магазин, а свой новый бизнес запустит не в России.

До этого Mash сообщал, что в Москве появится ювелирный магазин Джонни Деппа. Управлять бутиком должна была невеста актера из Екатеринбурга. Они планировали продавать элитные кольца, колье и другие изделия из якутских бриллиантов.

Об отношениях Деппа с россиянкой стало известно прошлым летом. Источники из окружения артиста рассказали, что Власова познакомилась с актером во время международного кинофестиваля в Карловых Варах. Их первая встреча состоялась три года назад.

Армения Россия Бизнес Актеры Джонни Депп
12 февраля 2025, 05:15
«Без тюнинга и обвеса». Алексей Воробьев озвучил требования к будущей невесте
РИА «Новости»
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Певец и актер Алексей Воробьев собрался жениться, но не на любой девушке, а на даме, соответствующей озвученным им критериям. Свои предпочтения артист озвучил в соцсетях.

Воробьеву 37 лет, и он еще ни разу не был женат. И вот он неожиданно заговорил о свадьбе, причем подробно описал, какую именно женщину хочет видеть рядом с собой. Идеальную невесту при этом почему-то сравнил с машиной.

Певец признался, что ему не хватает сейчас «отчаянного веселья в жизни». Своими откровениями он поделился с подписчиками, когда возвращался домой из спортзала.

Воробьев обратился к одиноким дамам, отметив, что ищет умную, красивую и желательно талантливую невесту. Но последний пункт не является обязательным, так как у него самого таланта с избытком.

«Пробег варьируемый, все-равно у всех скручен, в оригинальном корпусе, без рестайлинга, тюнинга и обвеса», - иронично подчеркнул артист.

Не забыл Воробьев упомянуть и про свои достоинства, отметив, что у него отличное чувство юмора. Но далеко не все оценили список требований певца.

«Какой же мерзкий и самовлюбленный тип, как оказалось, видите ли талант у него на 10-х… хватит, пацан, а ты не зазвездился?», - поинтересовалась она из подписчиц.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что гонорар Воробьева , переехавшего в США, составляет около девяти миллионов рублей за один концерт.

Женщины Музыка Брак Красота Алексей Воробьев

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