Валерия призвала восстановить Crocus City Hall

«Я считаю, что концертный зал нужно восстанавливать», - заявила Валерия.

Она отметила, что после теракта на Дубровке в здании театра проходят спектакли. Тем не менее, по мнению певицы, решать этот вопрос еще рано.

«Слишком остро мы еще все воспринимаем», - подчеркнула Валерия.

По словам исполнительницы, музыканты запомнили концертный зал Crocus City Hall как один из самых теплых.

«Мои лучшие концерты проходили в этом зале. Я считаю, что это лучший зал в Москве. Там всегда любили и зрителей, и артистов», - поделилась Валерия.

Певица все еще не может поверить в реальность страшного теракта, произошедшего в ее любимом концертном зале.

«Мне хочется верить, что это добро, которое творилось в этом зале, оно сохранилось», - сказала исполнительница.

Полина Гагарина, Стас Михайлов, Валерия, «Любэ» и другие исполнители совместно с сервисом VK Музыка записали альбом с известными песнями Муслима Магомаева. Вырученные средства пойдут в поддержку пострадавших в концертном зале Crocus City Hall.