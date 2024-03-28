28 марта 2024, 17:50

Валерия призвала восстановить Crocus City Hall

Global Look Press
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Певица Валерия считает хорошей идеей восстановить Crocus City Hall, сгоревший во время теракта 22 марта. Об этом она рассказала журналистам на премии «Новое Радио Awards 2024».

«Я считаю, что концертный зал нужно восстанавливать», - заявила Валерия.

Она отметила, что после теракта на Дубровке в здании театра проходят спектакли. Тем не менее, по мнению певицы, решать этот вопрос еще рано.

«Слишком остро мы еще все воспринимаем», - подчеркнула Валерия.

По словам исполнительницы, музыканты запомнили концертный зал Crocus City Hall как один из самых теплых.

«Мои лучшие концерты проходили в этом зале. Я считаю, что это лучший зал в Москве. Там всегда любили и зрителей, и артистов», - поделилась Валерия.

Певица все еще не может поверить в реальность страшного теракта, произошедшего в ее любимом концертном зале.

«Мне хочется верить, что это добро, которое творилось в этом зале, оно сохранилось», - сказала исполнительница.

Полина Гагарина, Стас Михайлов, Валерия, «Любэ» и другие исполнители совместно с сервисом VK Музыка записали альбом с известными песнями Муслима Магомаева. Вырученные средства пойдут в поддержку пострадавших в концертном зале Crocus City Hall.

Москва Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 18:02
«Это был пинок под зад». Светлаков рассказал об уходе из «Уральских пельменей»
Global Look Press
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Актер, юморист и бывший участник КВН Сергей Светлаков поделился причинами своего ухода из команды «Уральские пельмени» в 2009 году. Об этом он рассказал в интервью блогеру Надежде Стрелец.

Светлаков сообщил, что причиной его ухода из знаменитой команды стал конфликт с одним из участников проекта.

«Это был мне пинок под зад, что я из себя ничего не представляю и не могу. Мне это сказано было в лицо», - поделился юморист.

Он уточнил, что в настоящее время обидчик комика уже не является членом коллектива. При этом остальные участники команды возражали против того, чтобы Светлаков покидал их.

Шоумен также рассказал о своих отношениях с певицей Верой Брежневой. По словам юмориста, он пообещал певице не распространяться на тему их взаимоотношений.

Интервью Актеры
28 марта 2024, 15:14
Пригожин призвал Пугачеву прекратить «бросать камни в огород русского народа»
РИА «Новости»
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Продюсер Иосиф Пригожин высказался о поведении певицы Аллы Пугачевой и прокомментировал ее продолжительное молчание о трагедии в Crocus City Hall. Его слова со встречи с журналистами передал портал Teleprogramma.pro.

Пригожин подчеркнул, что Пугачева всегда представляла собой эталон для населения России. Он отметил ее положение в обществе, масштаб популярности и уровень уважения, которое она заслужила.

Продюсер также выразил свое неприятие критики старших по возрасту, отмечая в то же время наличие как положительных, так и отрицательных черт у Пугачевой. В частности, он раскритиковал ее ответ певцу Стасу Михайлову.

«Но мне кажется, например, не совсем солидно было отвечать Стасу Михайлову, который тем более не называл ее имя. На мой взгляд, это был детский выброс», - заявил Пригожин.

Он отметил, что выразить скорбь погибшим в концертном зале Crocus City Hall было личным делом примадонны.

«Но это же не значит, что он должен превратить свои посты в ежеминутную панихиду. Каждый несет свою ответственность сам», - сказал продюсер.

Пригожин подчеркнул, что певица должна сохранять уважение к народу, несмотря на изменившиеся обстоятельства и смену места жительства.

«Вы должны уважать свой народ, свое общество, а вы бросаете камни в огород народа, который сделал свой выбор», - отметил продюсер.

Пугачева спустя шесть дней все же опубликовала пост о теракте в Crocus City Hall. Она также извинилась перед певицей Манижей за буллинг таджиков.

Интервью Алла Пугачева Иосиф Пригожин Шоу-бизнес
28 марта 2024, 14:53
«Начало колбасить». Лазарев возьмет паузу в карьере
Global Look Press
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Певец Сергей Лазарев объявил, что возьмет временную паузу в своей музыкальной карьере. На премии «Новое Радио AWARDS» он признался журналистам, что сильно устал.

«Я сейчас возьму небольшую паузу, просто чтобы отдохнуть. <…> Меня начало колбасить еще две недели назад», - заявил певец.

Лазарев уточнил, что обнаружил себя в таком состоянии, когда он больше не может продолжать гастролировать. Поэтому ему нужно время, чтобы прийти в себя.

«Нужно перезагрузиться, чтобы войти в мой новый 41-й год», - заключил артист.

Лазарев отпразднует день рождения 1 апреля.

Ранее о планах ограничить количество выступлений сообщила певица МакSим. В свою очередь блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) вовсе отменила тур по России и заявила о смене имиджа.

Песни Музыка Сергей Лазарев
28 марта 2024, 13:50
Светлаков рассказал об отношениях с Брежневой
Global Look Press
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Известный шоумен и комик Сергей Светлаков рассказал о своих отношениях с певицей Верой Брежневой. Он поделился этим в беседе с блогером Надеждой Стрелец.

По словам юмориста, он пообещал Брежневой не распространяться на тему их взаимоотношений.

«У меня с Верой был такой договор, когда будут касаться какой-то такой темы, то я буду всегда отвечать: я поклялся не говорить», - признался актер.

Однако позже Светлаков признался, что союз с певицей у него был исключительно творческим. Знаменитости взаимодействовали на съемках комедии «Джунгли».

По его словам, после завершения работы над проектом каждый из них продолжил двигаться в своем направлении.

В интервью комик также открыл секрет о том, кому пишет шутки его коллега Гарик Мартиросян.

Светлаков также рассказал, как спас Бурунова во время теракта в Crocus City Hall. Тот собирался прийти на злополучный концерт в пятницу, 22 марта, но опаздывал.

Отношения Интервью Вера Брежнева

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