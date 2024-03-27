Валерия передумала уходить со сцены

По его словам, во время пандемии Валерия опасалась конкуренции с новым поколением артистов, включая блогеров и задумывалась о завершении карьеры. Однако выпуск нового альбома стал для нее стимулом для дальнейшего творчества.

Пригожин добавил, что в это время многие исполнители покидали Россию, что также сыграло свою роль в решении Валерии продолжать свою музыкальную деятельность.

«Сегодня за счет уехавших звезд место освободилось для профессионалов», - сказал продюсер.

Ранее Пригожин рассказал о своих мыслях по поводу развода с Валерией. Он сообщил, что у них совершенно разные характеры. Пара в браке 20 лет, у них нет общих детей.