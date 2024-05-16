16 мая 2024, 13:49

Валерия объяснила, почему у Бузовой нет отношений

РИА «Новости»
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Певица Валерия объяснила, что телеведущая Ольга Бузова не состоит в отношениях из-за ее твердого характера. Слова артистки передал корреспондент NEWS.ru.

На мероприятии, посвященном 20-летию карьеры Бузовой, Валерия представила свою версию того, почему у звезды последние три года нет серьезных отношений. После разрыва с рэпером Давой в 2021 году артистка ни с кем не встречается.

«Мужчины в целом, за редким исключением, опасаются, боятся сильных женщин. Она сильная, она с характером. Многие мужчины боятся некоей конкуренции, потому что они хотят доминировать, быть главными», - пояснила Валерия.

При этом певица отметила, что желает Бузовой обрести женское счастье.

Блогер Ольга Десятовская заявила, что у телеведущей есть мужчина и она не одинока. Однако настоящей любви и отношений в жизни телеведущей нет.

Ольга Бузова Отношения Музыка Шоу-бизнес
16 мая 2024, 14:27
Успенская обвинила Киркорова в смерти пациента в клинике Хайдарова
РИА «Новости»
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Конфликт между певицей Любовью Успенской и народным артистом России Филиппом Киркоровым набирает обороты. Артистка обвинила его в гибели человека в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique, сообщил «Московский комсомолец».

Успенская сделала громкое заявление изданию, подчеркнув, что хочет добиться справедливости, а не денег.

Она напомнила, что в прошлом году активно защищала женщин от Хайдарова. По словам певицы, она владеет официальными документами, подтверждающими, что клиники Хайдарова закрыли по ее заявлениям.

«Параллельно Филипп Киркоров, получив гонорар от хирурга, таскался с ним по шоу и доказывал, что тот прекрасен. В итоге из-за рекламы Киркорова погиб человек, так как ему поверил и пошел на операцию», - заявила артистка.

Артистка была уверена, что после скандала с «голой» вечеринкой Киркоров отзовет свой иск к ней в 10 миллионов рублей, но ошиблась. Она также посоветовала певцу спуститься к народу.

«Дорого Филипп оценил свою „честь“. Я имею мнение, что сегодня это просто позор - затевать такие разборки. Но для Филиппа хайп, видимо, дороже, чем совесть», - заключила Успенская.

Успенская пострадала от рук Хайдарова, однако только в прошлом году решила подать на него в суд. Киркоров же встал на сторону звездного хирурга и начал оправдывать его.

В середине февраля 2024 года специалисты клиники IQ Plastique прооперировали продюсера Петра Гаврилова. Через сутки после выписки ему стало плохо. Мужчине повторно сделали операцию, но его состояние не улучшилось. Тогда пациента положили в другую больницу. Вскоре там он впал в кому и умер.

Суд Скандалы Филипп Киркоров Любовь Успенская
16 мая 2024, 13:59
«Придется продать дом». Бен Аффлек съехал от Дженнифер Лопес
Global Look Press
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Отношения голливудского актера и режиссера Бена Аффлека и певицы Дженнифер Лопес на грани распада. Пара начала готовиться к разводу после двух лет брака, сообщил портал In Touch.

«Бен уже съехал, и им, вероятно, придется продать дом мечты, который они искали два года… Она не может его не контролировать, а он не может ее изменить. Невозможно, чтобы это продолжалось», - рассказал журналистам источник.

По его словам, у актера в приоритете работа и дети. Лопес посетила мероприятие Met Gala без супруга, что подтверждает наличие проблем в отношениях артистов.

Журналисты отметили, что пара все больше проводит времени друг без друга.

Другой источник ранее уже сообщал о проблемах в семье Лопес и Аффлека. По его словам, чтобы сохранить брак, актерам необходимо внести некоторые коррективы в свое поведение.

Семья Голливуд Брак Актеры
16 мая 2024, 12:52
Полина Гагарина раскритиковала бывших мужей
РИА «Новости»
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Певица Полина Гагарина раскритиковала бывших мужей — актера Петра Кислова и фотографа Дмитрия Исхакова — за их интервью. Об этом сообщило издание StarHit.

Певица Полина Гагарина раскритиковала бывших мужей - актера Петра Кислова и фотографа Дмитрия Исхакова - за их интервью. Об этом сообщило издание StarHit.

Так, Исхаков заявил, что полностью растворился в отношениях с певицей, ездил с Гагариной на концерты и жил исключительно по ее расписанию. Пара развелась в 2020 году после шести лет совместной жизни.

Послушав бывших мужей, артистка крайне расстроилась и решила, что больше не будет делиться подробностями своей личной жизни с общественностью.

«Эти интервью разочаровали меня своим появлением. Мне было действительно трудно молчать в некоторых моментах», - поделилась артистка.

По словам Гагариной, она сохранила дружеские отношения как с первым, так и со вторым супругом. Однако, как выяснилось, сердце певицы уже занято, но пока она не хочет афишировать текущие отношения.

«Я терпеть не могу фото, если это не муж и жена. Не вижу смысла никого представлять», - заключила она.

Недавно ведущая Ольга Бузова сравнила с дикими животными бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова. Она намекнула, что есть мужчины, которым бы не помешал зоопсихолог.

Отношения Музыка Интервью Шоу-бизнес
16 мая 2024, 12:38
Стало известно, сколько заработала Бритни Спирс на своих мемуарах
Global Look Press
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Американская певица Бритни Спирс увеличила состояние на десятки миллионов долларов благодаря своим мемуарам под названием «Женщина во мне». О доходах артистки сообщил сайт US Weekly.

Инсайдер уточнил изданию, что за год Спирс заработала свыше 40 миллионов долларов от продажи своей книги. Она также получает отчисления за свои старые альбомы и песни. Еще один источник дохода артистки - собственная линейка ароматов.

«С деньгами проблем нет», - подчеркнул собеседник US Weekly.

Он отметил, что заработок певицы уходит на товары, которые она покупает в онлайн-магазинах и масс-маркетах. При этом Спирс не тратит деньги на дорогие дизайнерские наряды. Источник добавил, что значительную часть ее расходов составляют путешествия на Бора-Бора или на Гавайи.

Мемуары Спирс ударили по карману певца Джастина Тимберлейка. Его альбом и тур оказались провальными после выхода этой книги.

Зарплаты Джастин Тимберлейк Бритни Спирс Шоу-бизнес

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