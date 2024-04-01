Валерия дала Регине Тодоренко на шоу «Маска» необычную кличку

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После выступления участника, скрывающегося под костюмом Енота, ведущий шоу Вячеслав Макаров рассказал, что у него появилась «зависимость» от клубники в шоколаде.

Тодоренко в ответ призналась, что стала «зависима» от стирки.

«Я постоянно стираю свои вещи, но и чужие. Филипп, если нужна помощь, обращайтесь», - предложила она.

После этого Енот пошутил, что Тодоренко «тоже полоскушка». После этого Киркоров отметил, что «на уши она точно полоскушка».

«Валерия мне говорит, что я мозгополоскушка», - добавила Регина.

Ранее Тодоренко назвала певца Филиппа Киркорова пожилым, таким образом подшутив над коллегой. Сам же Киркоров обратился к ней, назвав «неумолкающим существом».