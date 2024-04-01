01 апреля 2024, 02:30

Валерия дала Регине Тодоренко на шоу «Маска» необычную кличку

РИА «Новости»
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Поведение члена жюри шоу «Маска» на телеканале НТВ Регины Тодоренко стало поводом для шуток со стороны ее коллег по судейству. В седьмом выпуске музыкального проекта телеведущая рассказала, какое прозвище ей дала певица Валерия.

После выступления участника, скрывающегося под костюмом Енота, ведущий шоу Вячеслав Макаров рассказал, что у него появилась «зависимость» от клубники в шоколаде.

Тодоренко в ответ призналась, что стала «зависима» от стирки.

«Я постоянно стираю свои вещи, но и чужие. Филипп, если нужна помощь, обращайтесь», - предложила она.

После этого Енот пошутил, что Тодоренко «тоже полоскушка». После этого Киркоров отметил, что «на уши она точно полоскушка».

«Валерия мне говорит, что я мозгополоскушка», - добавила Регина.

Ранее Тодоренко назвала певца Филиппа Киркорова пожилым, таким образом подшутив над коллегой. Сам же Киркоров обратился к ней, назвав «неумолкающим существом».

Филипп Киркоров Регина Тодоренко
01 апреля 2024, 03:22
Стало известно, кто скрывался под маской Перца на шоу «Маска»
РИА «Новости»
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Личность участника седьмого выпуска шоу «Маска», скрывающегося под маской крутого Перца, рассекретили 31 марта. Им оказался певец Давид Манукян, известный под сценическим псевдонимом DAVA.

В этом выпуске кандидатами на вылет стали Горилла, Перец и Матрешка. В результате зрительского голосования первая маска получила второй шанс, а Матрешку оставили уже члены жюри.

Что касается Перца, то его личность угадали телеведущая Регина Тодоренко и певец Филипп Киркоров. Тимур Родригез и Валерия считали, что в костюме скрывался Юрий Музыченко.

«Я очень рад, что дошел до седьмого выпуска. Всем хочу сказать огромнейшее спасибо!» - заявил Манукян.

В шоу продолжают участвовать Бабочка, Горилла, Змей, Енот, Кактус, Кот, Щенок, Матрешка и Горыныч. Следующий выпуск выйдет на телеканале в воскресенье, 7 апреля.

Ранее Тодоренко рассказала, что Валерия дала ей прозвище «мозгополоскушка».

Песни Телевидение Шоу-бизнес
01 апреля 2024, 02:44
Умер капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Святослав Пелишенко
РИА «Новости»
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Капитан команды КВН «Одесские джентльмены» Святослав Пелишенко умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщила журналист Сусанна Альперина в Telegram-канале.

«Умный, талантливый, порядочный и, казалось, всегда невозмутимый. Унес с собой кусочек моей жизни, кусочек моего сердца. Всегда восхищалась им и высоко ценила, как и его друзья КВНщики, физики и не только», - написала она.

Журналистка принесла соболезнования родным и близким юмориста.

Святослав Пелишенко - кандидат физико-математических наук, был доцентом и преподавателем Одесского государственного университета. Но известен он в первую очередь как капитан университетской команды КВД «Одесские джентльмены», которая дважды побеждала в высшей лиге.

После перестройки работал в отделе юмористических программ на российском телевидении. В том числе он был автором программ «Городок», «Голубой огонек», «Юрмалина» и других.

Телевидение
01 апреля 2024, 01:27
Умер голливудский постановщик и лауреат премии «Оскар» Тим Макговерн
РИА «Новости»
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В США скончался голливудский ветеран в области создания спецэффектов Тим Макговерн, ему было 68 лет. Об этом сообщила его супруга в Facebook *.

«Сегодня самый печальный день в моей жизни. Сегодня скончался мой муж Тим Макговерн, обладатель премии „Оскар“ за VFX в 1990-х годах за „Total Recall“ и еще нескольких наград от VES. Он скончался во сне», - написала женщина.

Вдова постановщика рассказала, что обнаружила его без сознания и вызвала скорую помощь. Прибывшие медики отвезли его в больницу, попытались реанимировать с помощью искусственного дыхания, но это не помогло и врачи констатировали смерть.

В послужном Макговерна такие известные картины, как оригинальный «Трон», «Последний киногерой», где в главной роли снялся Арнольд Шварценеггер, «Призрак и Тьма» и «Дюнкерк». Всего в его послужном списке больше 30 проектов.

При этом вершиной его карьеры стало награждение специальной премией «Оскар» за выдающиеся визуальные эффекты в фантастическом боевике «Вспомнить все».

Вдова Макговерна рассказала, что у него остался нереализованный проект собственного полнометражного фильма, который теперь займется она, чтобы закончить.

* Facebook - соцсеть принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

США Смертность Кино Голливуд Премия «Оскар»
01 апреля 2024, 01:17
«Напуганы». Киркоров — о реакции своих детей на теракт в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров признался, что его дети были напуганы после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом он рассказал в программе «Ты не поверишь» на телеканале НТВ.

«Дети напуганы, потому что все смотрят телевизор. Наверное, это дает закалку и иммунитет, потому что в наше время надо быть готовым ко всему. Быть во всеоружии, но не ожесточиться», - заявил Киркоров.

Певец признался, что до сих пор не может прийти в себя после случившегося. Он сам не раз выступал на этой концертной площадке.

Артист также выразил глубочайшие соболезнования всем пострадавшим в этой трагедии, добавив, что это могло случиться с каждым из нас.

Его коллега Сергей Лазарев рассказал, что после трагедии в Красногорске связался с организаторами своих концертов. Он попросил их увеличить количество охранников, чтобы обеспечить большую безопасность на своих шоу.

Ранее Лазарев призвал не превращать помощь пострадавшим в некое соревнование , «кто как скорбит, кто как переводит, кто как поддерживает».

Дети Филипп Киркоров Теракт в «Крокусе»

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