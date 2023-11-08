Валерий Меладзе вышел на сцену с возможной возлюбленной своего брата

Софья Тарасова опубликовала в соцсетях видеоролики с концерта, на которых Валерий Меладзе сначала проходит саундчек, а потом поет с ней свой хит «Притяжения больше нет».

О своем разводе с Константином Меладзе после восьми лет совместной жизни певица Вера Брежнева сообщила в октябре 2023 года. Пара поженилась в 2015 году, хотя слухи об их романе ходили задолго до этого.

По словам продюсера Алины Красной, звездную пару развела политика. Якобы Брежнева требовала от мужа, чтобы он публично осудил специальную военную операцию на Украине, а тот не хотел рвать связи с Россией. Продюсер отметила, что супруги расстались «чуть ли не врагами», а Меладзе после развода впал в депрессию.