Валерий Меладзе сообщил о смерти отца

«Дорогие друзья. В связи со смертью одного из самых близких мне людей приходится перенести концерты в Алма-Ате на 2,4 и 6 февраля. Надеюсь на ваше понимание и буду ждать вас на концертах», - сказал Меладзе.

Изначально выступления Меладзе в Алма-Ате были запланированы на 20, 23 и 25 января. Кроме того, 22 января музыкант собирался дать концерт в Ташкенте.

Telegram-канал Shot уточнил, что 90-летний отец Меладзе находился без сознания в реанимации.

В начале января журналистка Ксения Собчак сообщила, что Меладзе отменил ближайшие концерты из-за тяжелого состояния родственника и вернулся в Москву. По ее словам, на фоне тяжелого течения коронавирусной инфекции Шота Меладзе доставили в одну из клиник в Московской области.

*Instagram - запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.