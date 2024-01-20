Валерий Меладзе сообщил о смерти отца
Известный музыкальный исполнитель Валерий Меладзе сообщил об отмене ближайших концертов в связи со смертью 90-летнего отца. Видео с обращением артиста появилось на фанатской странице исполнителя в соцсети Instagram*.
«Дорогие друзья. В связи со смертью одного из самых близких мне людей приходится перенести концерты в Алма-Ате на 2,4 и 6 февраля. Надеюсь на ваше понимание и буду ждать вас на концертах», - сказал Меладзе.
Изначально выступления Меладзе в Алма-Ате были запланированы на 20, 23 и 25 января. Кроме того, 22 января музыкант собирался дать концерт в Ташкенте.
Telegram-канал Shot уточнил, что 90-летний отец Меладзе находился без сознания в реанимации.
В начале января журналистка Ксения Собчак сообщила, что Меладзе отменил ближайшие концерты из-за тяжелого состояния родственника и вернулся в Москву. По ее словам, на фоне тяжелого течения коронавирусной инфекции Шота Меладзе доставили в одну из клиник в Московской области.
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