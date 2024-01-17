Валерий Леонтьев выступил за 10 млн рублей после тяжелой болезни

На сцене артист пробыл не более часа. Леонтьев спел свой хит «Дельтаплан», не используя фонограмму. Поклонники отметили, что певец сильно похудел и даже немного пошатывался.

Леонтьев не выступал с концертами из-за тяжелой болезни с 2020 года. Все это время он находился в своем доме в Майами, США. В этом году артисту исполнится 75 лет.

Ранее власти Объединенных Арабских Эмиратов захотели запретить рэперу Oxxxymiron* выступать в стране из-за разжигания межнациональной розни.

Артист выступил в дубайском клубе Agenda 11 января. Во время концерта он заявил, что украинцам тяжело уживаться с россиянами в арабском городе, и выступил с резкой критикой СВО. Правоохранители ОАЭ, изучившие запись с концерта, увидели признаки нарушения базового принципа государства, который заключается в равенстве наций, а также запрещенные в стране публичные политические высказывания.

* Oxxxymiron (настоящее имя - Мирон Федоров) признан в России физическим лицом - иноагентом.