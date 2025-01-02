02 января 2025, 14:54

Валерий Леонтьев поедет в мировое турне в 2025 году

РИА «Новости»
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Народный артист России Валерий Леонтьев вернется на большую сцену. В 2025 году певец поедет в большое мировое турне, сообщил Telegram-канал Mash.

Исполнитель хита «Дельтаплан» выступит в восьми странах мира, договоренности с которыми уже достигнуты. О каких именно государствах идет речь и будет ли в их числе Россия, организаторы обещали рассказать в ближайшем будущем.

В марте 2024 года 75-летний Леонтьев объявил о завершении карьеры. Причиной стали возраст и самочувствие звезды. Однако после небольшой передышки артист возобновил выступления.

В ноябре он прилетал в Москву для участия в концерте по поводу юбилея композитора Игоря Крутого. В новогоднюю ночь выступил в Дубае на Big Art Festival за солидный гонорар в размере 180 тысяч долларов (примерно 20 миллионов рублей - прим. ред.).

Ранее Леонтьев сделал заявление о гражданстве США. Его возмутили слухи об окончательной эмиграции. Певец подчеркнул, что никому не позволит манипулировать своим именем.

Концерты Россия Валерий Леонтьев Артисты
01 января 2025, 22:10
«Это закончится когда-нибудь». Сына Кудрявцевой увезли на скорой под Новый год
РИА «Новости»
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Единственный сын Леры Кудрявцевой от музыканта группы «Ласковый май» Сергея Ленюка в Новый год получил травму на горнолыжном спуске. Телеведущая сообщила об этом в своем Telegram-канале.

Кудрявцева рассказала, что все произошло 31 декабря. Жан Ленюк отдыхал в Сочи.

«Сын на сноуборде покатался. <…> Это закончится когда-нибудь», - написала она.

О том, какую именно травму получил 34-летний отпрыск, она не сообщила. Кудрявцева показала подписчикам фотографию парня из машины скорой помощи.

Телеведущая и сама в ушедшем году получила серьезный перелом. Затем операцию перенесла ее пятилетняя дочь , а спустя время умер родственник, начальник пресс-службы Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Дмитрий Жуков. Кроме того, она похоронила двоюродную сестру и отправила мужа, хоккеиста Игоря Макарова, лечиться от алкоголизма. Кудрявцева назвала 2024 год сложным и порадовалась, что он подошел к концу.

Сочи Лера Кудрявцева
01 января 2025, 05:42
Шаман выпустил обращение по случаю Нового года
РИА «Новости»
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Исполнитель хита «Я русский» певец Шаман (Ярослав Дронов) пожелал россиянам достатка и счастья в новом 2025 году. Его поздравление опубликовал Пятый канал.

Артист выразил уверенность, что год Змеи по восточному календарю принесет много радостных событий. Шаман пожелал россиянам благополучия и поздравил с Новым годом.

«Пусть 2025 год принесет вам счастье, достаток. Подарит много ярких и радостных событий», - сказал он.

Для певца прошедший год выдался непростым. Шаман развелся с пиарщицей Еленой Мартыновой и переехал в гостиницу, похоронил своего пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского , отменил несколько концертов. Недоброжелатели приписали артисту конфликт с певцом Олегом Газмановым , роман с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной и раскритиковали за большие гонорары. Перед праздником Шаман принял участие в благотворительной акции «Елка желаний» , исполнив мечту девочки из ЛНР.

Новый год Shaman Шоу-бизнес
01 января 2025, 01:38
Российский футболист пожаловался, что не смог купить ни одного килограмма икры
Unsplash
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Икра настолько сильно подорожала, что даже бывшему футболисту «Локомотива» и «Ростова» Арсению Логашову пришлось отказаться от ее покупки. Он сообщил об этом «РБ Спорт».

Спортсмен назвал главными блюдами своего новогоднего стола салат оливье и красную икру. Однако последняя подорожала в два раза. Логашов признался, что такой рост цен его «напрягает».

«Раньше покупали два килограмма икры, а в этот Новый год пока еще не купили ни одного», - сказал он.

Рыбопромышленники предупредили о подорожании икры из-за плохого улова, хотя Федеральное агентство по рыболовству опровергло дефицит. Во второй половине декабря деликатес начал дешеветь.

Красная икра стала одним из самых подделываемых продуктов, сообщила «Газета.ru». Специалисты посоветовали не покупать ее с рук и обращать внимание на производителя, а не упаковку.

Еда Спортсмены Футбол Магазины Продукты Инфляция
31 декабря 2024, 17:59
«Прекрасных ясных дней». Газманов поздравил россиян с наступающим Новым годом
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Народный артист России певец Олег Газманов передал пожелания всего наилучшего зрителям и подписчикам телеканала 360.ru в новом, 2025 году. Он пожелал ясных и прекрасных дней.

«Желаю счастья, здоровья, удачи и прекрасных ясных дней. А нашим воинам-героям - вернуться домой с победой и невредимыми», - сказал Газманов.

Президент Владимир Путин ранее обратился к гражданам страны с новогодним обращением. Глава государства подчеркнул, что России в 2025 году предстоит еще многое решить, но страна уже может по праву гордиться сделанным.

Президент пожелал процветания и благополучия каждой семье и каждому дому, отмечала «Газета.ru».

Министр обороны России Андрей Белоусов заявлял, что уходящий 2024 год запомнится не только достижениями сотрудников оборонных предприятий, но и подвигами российских военных , которые пережили большое количество испытаний.

Новый год Артисты

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