Валерий Леонтьев поедет в мировое турне в 2025 году

Исполнитель хита «Дельтаплан» выступит в восьми странах мира, договоренности с которыми уже достигнуты. О каких именно государствах идет речь и будет ли в их числе Россия, организаторы обещали рассказать в ближайшем будущем.

В марте 2024 года 75-летний Леонтьев объявил о завершении карьеры. Причиной стали возраст и самочувствие звезды. Однако после небольшой передышки артист возобновил выступления.

В ноябре он прилетал в Москву для участия в концерте по поводу юбилея композитора Игоря Крутого. В новогоднюю ночь выступил в Дубае на Big Art Festival за солидный гонорар в размере 180 тысяч долларов (примерно 20 миллионов рублей - прим. ред.).

Ранее Леонтьев сделал заявление о гражданстве США. Его возмутили слухи об окончательной эмиграции. Певец подчеркнул, что никому не позволит манипулировать своим именем.