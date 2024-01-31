Валентину Талызину выписали из больницы

Народную артистку госпитализировали в середине января. Журналисты выяснили, что лечение дало хороший результат, и она почувствовала себя лучше. Валентине Талызиной прописали препараты железа, средства для профилактики кровотечений и отпустили домой.

Поклонники узнали о госпитализации 89-летней актрисы 22 января. Она заявила «360», что чувствовала себя нормально, и подтвердила диагноз - бронхиолит.

О проблемах со здоровьем Валентины Талызиной стало известно ровно через год после слухов о ее обмороке в день рождения.

Дочь актрисы опровергла информацию и заявила, что она встретила праздник на сцене. Сама артистка заявила «360», что вызывала скорую помощь , но не теряла сознание. У нее резко упала температура тела.