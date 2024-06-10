10 июня 2024, 10:55

Валдис Пельш понес многомиллионные убытки

Global Look Press
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Кинокомпания телеведущего Валдиса Пельша за год потеряла почти 20 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, ведущий основал кинокомпанию ООО «Документалист» для съемок документальных фильмов. Если в 2022 году ему удалось заработать 15 миллионов рублей, то в 2023-м фирма понесла убытки в размере 19,5 миллиона рублей.

Около месяца назад Пельш представил свой фильм о Юрии Гагарине на фестивале «Циолковский» в Калуге. Проект «Гагарин. Второй виток вокруг Земли» создали к 90-летнему юбилею легендарного космонавта.

Ранее стало известно, что продюсер Константин Меладзе потерял 481 миллион рублей после отъезда из России. В 2023 году деятельность его компании принесла лишь 19 миллионов рублей.

Кино Фильмы Россия Бизнес
10 июня 2024, 10:31
Анастасию Ивлееву проверят из-за слогана ее нового ресторана
Global Look Press
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Общественное движение «Сорок сороков» заявило в Федеральную антимонопольную службу на блогера Анастасию Ивлееву из-за слогана ее нового ресторана Nudles by Ivleeva в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Блогер лично присутствовала на открытии собственного бара азиатской кухни в Столешниковом переулке. Провокационный слоган ресторана «Suck it» присутствует на всех флаерах и внутри самой лапшичной. По словам шеф-повара заведения, макароны нужно «втягивать» вместе с бульоном.

Издание уточнило, что значение «втягивать» имеет фраза «suck in», а сочетание «suck it» имеет более вульгарный оттенок. Кроме того, название бара созвучно со словом «Nudes», которое означает «голые».

Во время открытия заведения внимательные поклонники заметили у звезды кольцо на безымянном пальце правой руки. Возможно, таким образом блогер решила подогреть интерес к мероприятию.

Блогеры Анастасия Ивлеева Рестораны Москва
10 июня 2024, 05:19
Дибров посоветовал мужьям качать порно и устраивать с женой ролевые игры
РИА «Новости»
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Телеведущий Дмитрий Дибров раскрыл секрет крепкого брака со своей молодой супругой, посоветовав мужьям устраивать интимные свидания с ролевыми играми со своими женами. Об этом он заявил в интервью Надежде Стрелец в эфире YouTube-канала «Стрелец-молодец».

«Скачайте порнуху в интернете. Ведь вы же делали это до ЗАГСа, так почему же сейчас этого не делаете? Проведите с ней этот субботний вечер, устройте ролевую игру», - заявил он.

По его словам, для сохранения отношений супругам нужно постоянно уделять друг другу внимание и удивлять. Дибров добавил, что у него получается сохранить страсть со своей избранницей, поэтому он не переживает по поводу возможных измен, несмотря на ее привлекательность.

Если говорить о романтических свиданиях, то телеведущий посоветовал встречаться в роскошных номерах отеля, не забывая про такие детали, как красивое белье и шампанское.

Дмитрий и Полина Дибровы счастливы в браке уже 15 лет. У пары трое детей.

В конце прошлого года Дибров пожаловался на хейтеров, которые называют его «бабушкой».

Семья Брак Дмитрий Дибров
10 июня 2024, 05:02
У Пугачевой стало плохо со здоровьем на Кипре
РИА «Новости»
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У певицы Аллы Пугачевой, перебравшейся с семьей на Кипр, из-за жары ухудшилось самочувствие. Об этом сообщил Telegram-канал «НеМалахов».

По информации канала, температура на острове бьет рекорды. На этой неделе было 43 градуса - самый высокий показатель на начало июня за всю историю наблюдений. Правда сейчас «похолодало» - температура опустилась до отметки 32 градуса.

«Но легче больной артистке не становится. У нее на фоне влажности и высоких температур опухают ноги. Ходить совсем нет сил», - сказано в сообщении.

На лето Примадонна вместе с семьей планирует перебраться в Юрмалу. Там у нее есть вилла, а климат значительно мягче.

В мае о состоянии здоровья Пугачевой рассказали жители Кипра. Певицу заметил на концерте группы «ДДТ» в Лимассоле. Посетители мероприятия заметили пугающие изменения во внешности Примадонны. По их словам, Пугачева «как-то сдала», «сутулится», «у нее нарушена координация» и «отекшее лицо». Жители Лимассола также сообщили, что раньше видели певицу с супругом на прогулках, но сейчас не встречают, как будто она не выходит из дома.

В конце мая в Россию приезжал внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков. По словам соседки певицы, мужчина пытается продать дачу , которую Пугачева ему передала.

Кипр Алла Пугачева Климат
10 июня 2024, 04:04
Работникам морга предлагали миллион за фото голой Жанны Фриске
РИА «Новости»
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Работникам морга, в котором находилось тело умершей от рака певицы Жанны Фриске, предлагали миллион рублей за ее голое фото. Об этом рассказал ее отец Владимир Копылов в шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

«Даже когда Жанна умерла, в морге предлагали миллион для того, чтобы ее заснять голой. Там человек работал, который учился с моей младшей дочерью», - признался мужчина.

По его словам, сначала злоумышленники предлагали врачам 500 тысяч, потом повысили «вознаграждение» до миллиона. Но работники морга отказались.

Жанна Фриске умерла в 2015 году от глиобластомы - неоперабельной опухоли головного мозга.

В конце мая стало известно, что от рака груди умерла кузина Жанны Фриске Татьяна Гончаренко. Ей было 39 лет, 14 из которых она боролась с онкологическим заболеванием. Сначала болезнь перешла в ремиссию, но спустя 10 лет вернулась.

Отец Фриске Владимир Копылов обвинил в смерти племянницы врачей из Турции и Израиля, которые, по его словам, подобрали ей неподходящие препараты.

Врачи Рак Жанна Фриске Онкология

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