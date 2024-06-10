Валдис Пельш понес многомиллионные убытки

По информации издания, ведущий основал кинокомпанию ООО «Документалист» для съемок документальных фильмов. Если в 2022 году ему удалось заработать 15 миллионов рублей, то в 2023-м фирма понесла убытки в размере 19,5 миллиона рублей.

Около месяца назад Пельш представил свой фильм о Юрии Гагарине на фестивале «Циолковский» в Калуге. Проект «Гагарин. Второй виток вокруг Земли» создали к 90-летнему юбилею легендарного космонавта.

Ранее стало известно, что продюсер Константин Меладзе потерял 481 миллион рублей после отъезда из России. В 2023 году деятельность его компании принесла лишь 19 миллионов рублей.