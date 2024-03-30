В Ярославле простились с актером из «Молодежки» Юрием Ваксманом

Он отметил, что Ваксман внес значительный вклад в развитие культуры Ярославской области. Именно он был инициатором многих творческих проектов, фестивалей, благодаря которым регион стал более известным на всю Россию.

Актер и продюсер Юрий Ваксман ушел из жизни 27 марта на 63-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца.

Виксман работал в театре и снимался в кино. В его фильмографии более 100 работ, в числе которых роль Николая Шульмана в популярном сериале «Молодежка».

Юрий Михайлович также был директором и сооснователем Ярославского камерного театра и создателем кинокомпании «Ярсинема».