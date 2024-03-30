30 марта 2024, 22:15

В Ярославле простились с актером из «Молодежки» Юрием Ваксманом

РИА «Новости»
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Прощание с актером и продюсером Юрием Ваксманом прошло в Ярославле. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Он отметил, что Ваксман внес значительный вклад в развитие культуры Ярославской области. Именно он был инициатором многих творческих проектов, фестивалей, благодаря которым регион стал более известным на всю Россию.

Актер и продюсер Юрий Ваксман ушел из жизни 27 марта на 63-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца.

Виксман работал в театре и снимался в кино. В его фильмографии более 100 работ, в числе которых роль Николая Шульмана в популярном сериале «Молодежка».

Юрий Михайлович также был директором и сооснователем Ярославского камерного театра и создателем кинокомпании «Ярсинема».

Сериалы Актеры
30 марта 2024, 20:58
Актер Александр Петров сбросил цену на обставленные бывшей девушкой апартаменты
РИА «Новости»
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Не сумев за полгода продать двухуровневую квартиру площадью 131,6 квадратных метра, актер Александр Петров сбросил цену до 54 миллионов рублей. Он женился на новой девушке и перестал там жить, сообщил Telegram-канал Shot.

Артист купил двухуровневые апартаменты в жилом комплексе бизнес-класса Loftec с террасой и нестандартной планировкой в 2021 году, когда встречался с партнершей по фильму «Стрельцов» Стасей Милославской. По информации канала, девушка частично обставила квартиру площадью 131,6 квадратных метра - купила диван и заказала картину из Италии.

После расставания с коллегой и женитьбы на Виктории Антоновой Александр Петров переехал. Сначала он выставил квартиру на продажу за 60,6 миллиона рублей, затем за 57 миллионов, а теперь скинул еще 5% - до 54 миллионов рублей. Это гораздо ниже рыночной стоимости, ведь подобные апартаменты продавали за 63 миллиона рублей.

Александр Петров знаменит ролями в сериале «Полицейского с Рублевки», фильмах «Гоголь. Начало», «Лед» и «Непослушная». Журналисты выяснили, что его заработок поднялся до 700 тысяч рублей за съемочный день.

Недвижимость Актеры Александр Петров
30 марта 2024, 03:15
Память жертв теракта в «Крокусе» почтили в новом выпуске шоу «Голос»
РИА «Новости»
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Ведущая музыкального шоу «Голос» Яна Чурикова в новом выпуске программы обратилась к зрителям с обращением, посвященным жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». От лица Первого канала она выразила соболезнования родным и близким пострадавших и погибших.

Чурикова отметила, что с трагических событий в Красногорске прошла ровно неделя. Ужасный теракт унес жизни людей, которые пришли на концерт.

«Команда Первого канала выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Звезды российской музыки записали альбом, доходы от которого пойдут на помощь погибшим и раненым», - сказала ведущая.

Чурикова также добавила, что Полина Гагарина специально для альбома «Голос мой услышь» исполнила песню «Журавли». После этого в эфир пустили ролик с певицей, исполнившей композицию на фоне горящих свечей и летящих журавлей.

Россия скорбела о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», вспоминая по православным традициям погибших, молилась за них на девятый день с момент трагедии.

Шоу Голос Россия Теракт в «Крокусе»
30 марта 2024, 01:13
Актер Кологривый выразил соболезнования пострадавшим в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Актер Никита Кологривый после выхода из СИЗО выразил соболезнования пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Выражаю соболезнования всем пострадавшим от теракта. Постараюсь сделать что-то действительно полезное для нуждающихся, что смогу. Спасибо за поддержку тех, кто не отвернулся», - написал Кологривый.

Актер также поблагодарил поклонников за поддержку и призвал не делать глупостей - в отличие от него самого. По его словам, сейчас трудное время, поэтому люди должны поддерживать друг друга.

На прошлой неделе суд в Новосибирске приговорил актера к семи суткам ареста за мелкой хулиганство. Кологривый устроил пьяный дебош в одном из баров города. Он укусил официантку, подрался с сотрудниками и разделся.­­­ После суда актер заявил, что полностью согласен с приговором. Кологривый извинился за свое поведение и пообещал стать достойным членом общества.

Суд Приговоры СИЗО Аресты Актеры Теракт в «Крокусе»
30 марта 2024, 00:28
«Большая ошибка». Собчак объяснила, почему Пугачеву не признают иноагентом
РИА «Новости»
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Журналистка и телеведущая Ксения Собчак выразила сомнения, что певицу Аллу Пугачеву признают иноагентом. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Думаю, что Пугачеву иноагентом не признают - слишком уж это было бы большой ошибкой», - предположила Собчак.

Журналистка добавила, что Пугачева остается масштабной фигурой. Кроме того, по мнению Собчак, певица не делала никаких радикальных политических заявлений.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что Генеральная прокуратура России направила запрос в Минюст о присвоении Алле Пугачевой статуса иностранного агента.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не знают о планах признать Пугачеву иностранным агентом.

Ксения Собчак Россия Алла Пугачева Иноагенты

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