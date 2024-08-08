08 августа 2024, 05:10

В Вене отменили концерты Тейлор Свифт из-за новостей о теракте

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Три концерта певицы Тейлор Свифт в Вене отменили из-за сообщений местной полиции о вероятном теракте на стадионе Ernst Happel, где должна была выступить артистка. Об этом сообщил  организатор мероприятий в Австрии Barracuda Music.

Концерты звезды должны были пройти 8, 9 и 10 августа.

«После подтверждения от правительственных чиновников о планировавшемся террористическом нападении на стадион Ernst Happel, у нас не остается выбора, кроме как отменить три запланированных концерта», - написали организаторы добавив, что решение приняли в целях безопасности.

Средства, потраченные на билеты, вернут гостям автоматически в течение десяти дней.

Ранее подозреваемого в подготовке теракта задержали в Казахстане. Им оказался приверженец радикальной религиозной идеологии, который уже имеет судимость за убийство.

Австрия Терроризм Концерты Полиция Тейлор Свифт
07 августа 2024, 19:15
«Я не пьяная». МакSим удивила фанатов странными танцами
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Певица Марина Абросимова, известная как МакSим, поучаствовала в детском празднике. В социальной сети Instagram* она поделилась роликом со своими странными танцами.

На кадрах видно, как артистка энергично отплясывала на сцене вместе с детьми и повторяла их движения.

МакSим была в коротком сарафане и шлепках белого цвета. Артистка, предвидя вопросы подписчиков о ее танцах, ответила, что была трезвой на сцене.

«Я не пьяная», - написала она на ролике, сопроводив текст праздничным смайлом.

Артистка недавно вернулась из наркологической клиники, где она проходила лечение от алкогольной зависимости.

Она публично призналась в своем недуге, отметив, что непросто сказать это вслух. По словам певицы, для нее было огромным шагом приехать в рехаб добровольно.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Дети Алкоголь Видео Певица МакSим
07 августа 2024, 19:13
Умер экс-ведущий «Форт Боярда» Патрис Лаффон
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Не стало бывшего ведущего телепередачи «Форт Боярд» Патриса Лаффона. Ему было 84 года, сообщили журналисты «France Bleu».

По данным издания, Лаффон умер в Оппеде 7 августа в своем доме. У телеведущего случился сердечный приступ. Супруга вызвала медиков, но спасти его не удалось. Лаффон не дожил до своего 85-летия ровно две недели.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования близким.

«Патрис Лаффон собрал целые семьи перед телевизором», - отметил он.

На счету Лаффона около 20 телешоу, которые он вел. При этом больше всего его знают по роли ведущего программы «Форт Боярд». Лаффон также был комиком и снимался в пьесах и фильмах 1960-х годов, включая ленту «Жандарм из Сен-Тропе».

Болезни Франция Актеры Телевидение
07 августа 2024, 18:40
Настасья Самбурская раскрыла подробности нового романа
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Актриса Настасья Самбурская рассказала о том, как познакомилась со своим возлюбленным. Подробностями романа она поделилась с порталом Леди Mail.ru.

Актриса уточнила, что не хотела бы сильно распространяться насчет своей личной жизни.

«Буду краткой: познакомились в самолете и поняли, что летим в одну сторону», - сказала она.

Самбурская скрывает отношения, но около двух месяцев назад она поделилась фото с мужчиной. Она добавила, что недавно вернулась из совместного отпуска с любимым.

«Я абсолютная нерпа. Могу лежать круглосуточно на камне у воды, под солнцем - и все. Походы по горам и по долам - это не мое, потому что я и так устаю на работе, мне нужен релакс», - поделилась актриса.

Недавно Самбурская оказалась на больничной койке. Она рассказала поклонникам, что ее здоровье подкосили переработки.

Отношения Актеры Настасья Самбурская Шоу-бизнес
07 августа 2024, 18:11
Принц Уильям впервые за долгое время встретится с младшим братом Гарри
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Поссорившимся британским принцам Гарри и Уильяму вопреки их желанию придется все же встретиться лицом к лицу. Братья посетят церемонию прощания с их недавно скончавшимся дядей Робертом Феллоузом, сообщили журналисты In Touch.

По данным издания, представитель герцога Сассекского пока не уточнил, приедет ли он на похороны, но ожидается, что братья должны воссоединиться после долгой разлуки и напряженных отношений.

Авторы статьи напомнили, что в начале лета инсайдер сообщал о невозможности мира между принцами. Уильям слишком обижен на родственника за содержимое его мемуаров. Гарри старается не показывать вида, но сильно переживает, что стал изгоем для всей британской родни.

Однако весной Гарри возобновил общение с больной раком Кейт Миддлтон. Принцесса высоко оценила его поддержку, поскольку они всегда хорошо относились друг к другу.

Принц Гарри Королевская семья Британии Принц Уильям

Новости по теме