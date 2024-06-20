20 июня 2024, 11:12

В США задержали подозреваемую по делу о смерти актера Мэтью Перри

Global Look Press
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Полицейские в США задержали девушку, которую считают причастной к загадочной смерти актера из сериала «Друзья» Мэтью Перри. Подробности расследования опубликовал журнал In Touch Weekly.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что актер умер от острого воздействия кетамина и утопления, а также у него обнаружили ишемическую болезнь сердца. Однако в доме знаменитости не нашли никаких запрещенных веществ. Следователи подозревают, что Перри получил смертельную дозу препарата от кого-то. Артист боролся с вредными привычками, а лекарства использовались для излечения от алкогольной зависимости.

Полиция выяснила, что за полторы недели до смерти актеру делали капельницы с кетамином, к которым может быть причастна его знакомая. Сама же женщина во время допроса отрицала свою вину, но выразила готовность к сотрудничеству.

«По сути, они охотились за убийцей Мэтью. Она сама по себе знаменитость, и они встретились в реабилитационном центре. У них сложилась неожиданная дружба», - поделился источник издания.

Полиция провела обыски. Девушка наняла адвокатов. По ее словам, она никогда бы не причинила вред человеку, которого считала другом.

«Трудно сказать или узнать точно, какова ее роль [в смерти Мэтью], но она непреклонна и не имеет к этому никакого отношения», - добавил источник.

Мэттью Перри умер 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. Актер утонул в джакузи у себя дома в Лос-Анджелесе.

США Актеры
20 июня 2024, 12:21
«Забила на себя». Косметолог оценила внешний вид Пугачевой на последнем фото
Global Look Press
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Косметолог Татьяна Аюпова оценила внешность певицы Аллы Пугачевой на совместной фотографии с семьей из ресторана на Кипре. Своим мнением она поделилась в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

По мнению косметолога, примадонна выглядит неплохо, но могла бы еще лучше. Она предположила, что у знаменитости просто нет времени следить за собой.

«Видно, что нужно восстанавливать местами, на лице уже появились ямки. Но больше меня пугает ее очень слабый бицепс. То есть мышечный каркас нарушен, по рукам видно, что человек уже сдает», - заявила Аюпова.

Она добавила, что некоторые ровесницы Пугачевой выглядят гораздо более подтянутыми. По словам косметолога, звезда нуждается в уходе. Специалист допустила, что на внешность примадонны повлияли яркое солнце и игнорирование SPF-защиты.

«Заметно, что певица немного на себя забила», - заключила она.

Поклонники звездной пары отметили на фотографии внешность их 10-летней дочери Лизы. Они осыпали девочку комплиментами и отметили ее схожесть с мамой.

Фото Семья Алла Пугачева
20 июня 2024, 12:01
Алена Водонаева снялась на даче в откровенном бикини
Global Look Press
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Телеведущая Алена Водонаева записала видео на даче в откровенном бикини. Ролик появился на ее странице в социальной сети Instagram*.

«Открыли дачный сезон», - подписала видео звезда.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» продемонстрировала подтянутую фигуру в бикини темно-зеленого цвета. Она сделала макияж глаз в стиле smoky eyes, нанесла на губы нюдовую помаду и распустила волосы.

На днях звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», актриса Анна Пересильд также снялась в бикини. В Сети восхитились прекрасной фигурой 15-летней артистки, однако некоторые из поклонников осудили откровенные фотографии.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Видео Instagram Алена Водонаева
20 июня 2024, 11:40
Певица Алсу дала первый комментарий после развода
Global Look Press
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Певица Алсу впервые высказалась о разводе с бизнесменом Яном Абрамовым. Ее слова передало издание Peopletalk.

Звезда пришла на preparty музыкального фестиваля Best Music Fest. Она появилась в компании рэпера Натана.

«Все хорошо. Я не комментирую, но у меня все хорошо. Спасибо», - сказала певица.

На вопрос о звездной болезни Алсу ответила, что ее это «миновало».

Многие пользователи Сети предполагали, что супруг звезды ушел к бывшей рэпера Тимати, модели Анастасии Решетовой. Девушка ответила на обвинения в своем блоге.

О разводе певицы с бизнесменом стало известно в конце мая. Пара прожила в браке 18 лет. Они воспитывали троих детей - двух дочерей и сына.

Алсу Семья Брак Шоу-бизнес
20 июня 2024, 10:29
«Вседозволенность бездарности». Критик потребовал от Бузовой уйти со сцены
Global Look Press
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Музыкальный критик Сергей Соседов посоветовал певице Ольге Бузовой прекратить выходить на сцену, так как ей нечего сказать слушателем. Таким мнением он поделился в беседе с порталом NEWS.ru.

«Бузовой нечего сказать на сцене. Это все смешно. Она вообще не должна выходить на сцену в качестве артистки, если на то пошло», - заявил Соседов.

Он добавил, что-то же самое касается и многих других артистов сегодня. Критик назвал их выступления смешными и позорными.

«Их сейчас сотни, всякие Клавы, Вали, хрен знает кто. Со сценическими псевдонимами, как кликухи на зоне, как вертухайки на зоне», - подчеркнул он.

По мнению Соседова, засилье таких исполнителей на российской эстраде более важная проблема, чем вопрос о дресс-коде для артистов.

«Нужно бороться с причиной, а причина - дурной вкус, непрофессионализм. Я бы это назвал вседозволенностью бездарности» - резюмировал критик.

Ранее Бузовой не разрешили спеть на выпускном в родной школе в Санкт-Петербурге. По ее словам, учителя ее гнобили, а директор школы до сих пор не пускает на порог.

Ольга Бузова Песни Музыка Шоу-бизнес Сергей Соседов

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