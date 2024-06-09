09 июня 2024, 05:03

В Саратове отменили концерт певицы Доры после критики СВО

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В Саратове не стали проводить запланированный на вечер субботы, 8 июня, концерт уроженки города — певицы Дарьи Шинхановой, выступающей под псевдонимом Дора. Мероприятие отменили за несколько часов до начала. Об этом сообщило mk.ru.

По данным издания, организаторы концерта сообщили об отмене мероприятия по независящим от них причинам.

Ранее против концерта певицы выступил депутат Госдумы Александр Блатман.

«Своим творчеством эта молодая особа не примечательна. Однако в информационном пространстве она засветилась тем, что критиковала спецоперацию», - написала депутат в своем Telegram-канале.

Блатман напомнил, что Дора уже пыталась выступить в Саратове в марте, но мероприятие также отменили.

В конце мая стало известно, что выступление блогера Инстасамки на концерте в честь Дня защиты детей в Кремле отменили. Ради этого выступления артистка отменила два других концерта, потеряв около 12 миллионов рублей. В Кремле блогер планировала выступить бесплатно и спеть песню про мамонтенка.

В Саратове не стали проводить запланированный на вечер субботы, 8 июня, концерт уроженки города - певицы Дарьи Шинхановой, выступающей под псевдонимом Дора. Мероприятие отменили за несколько часов до начала. Об этом сообщило mk.ru.

Саратов Концерты Депутаты
09 июня 2024, 05:19
«Роковая ошибка». Режиссер Астрахан рассказал о гибели второй жены и спасении сына
РИА «Новости»
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Режиссер Дмитрий Астрахан, снявший одну из самых заметных комедий 1990-х годов «Ты у меня одна», поделился самыми резонансными моментами из своей жизни. В эфире шоу «Секрет на миллион» он раскрыл тайну гибели второй жены Ольги Беляевой.

Режиссер был трижды женат, Впервые он женился на Марии Тхоржевской, с которой познакомился в студенческие годы.

Со второй супругой познакомился в театральном училище. Он уже был режиссером, она - студенткой. Первый их ребенок умер из-за порока сердца, второго сына он тоже чуть не потерял из-за пожара, когда неизвестные подожгли дверь в квартире, где тот находился вместе с матерью. На тот момент Астрахан и Беляева уже расстались, он был на съемках в Минске, но быстро вернулся в Москву.

«Горела дверь, и Оля с Пашей выбежали в дверь. И это была роковая ошибка, потому что, если бы они побыли в квартире, то, может быть, все бы обошлось», - признался он.

Астрахан добавил, что Беляева умерла в больнице, так как получила 70% ожогов тела. Сына врачи смогли спасти, нарушив при этом медицинский регламент.

Сейчас он женат на балерине Елене Громовой, родившей ему пятерых детей. Они с супругой живут на две страны - в России и Франции.

Ранее стало известно, что актера Владимира Машкова назначат директором театра «Современник».

Семья Кино Режиссер Телевидение
09 июня 2024, 04:57
«Держите себя в руках». Ардова раскритиковала Соседова на шоу «Поймай меня, если сможешь»
РИА «Новости»
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Актриса Театра имени Маяковского Анна Ардова призвала члена жюри шоу «Поймай меня, если сможешь» Сергея Соседова следить за языком и не оскорблять участников. Она обратилась к музыкальному критику в ходе третьего выпуска проекта, который прошел в эфире телеканала «Россия».

Ардова так отреагировала на оскорбительное высказывание Соседова в адрес одной из вокалисток, которую он назвал «крупной кукляшкой».

«Не надо называть ее так, ну пожалуйста. Это очень некрасиво, очень! Ну держите себя в руках. Прекрасная барышня, невероятной красоты. Не надо вот так говорить», - заявила актриса.

Соседов согласился с ее словами и извинился, добавив, что сказал так без злого умысла. Кроме того, он обещал, что в будущем будет более внимательно выбирать слова. Последнее не помешало ему в следующем эпизоде шоу он сравнил гостя с «жиденьким Басковым».

Ранее Соседов признал, что «подмочил со страшной силой» репутацию на проекте, так как не слишком удачно выступил, постоянно ошибаясь при выборе участников.

Кино Актеры Телевидение Ток-шоу
09 июня 2024, 00:44
Пугающая слежка. Блогерша Гаврилина пожаловалась на сталкеринг
РИА «Новости»
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Тиктокерша и певица Юлия Гаврилина, известная как Юлька Шпулька и Gavrilina, пожаловалась на сталкеринг, с которым столкнулась во время полета в самолете. Об этом она рассказала Пятому каналу.

Во время полета на открытие VK Fest в Красноярске Гаврилина стала жертвой сталкеринга. По ее словам, летевший вместе с ней в самолете незнакомец фактически фиксировал каждый ее шаг. Девушка так испугалась, что боялась сдвинуться с места даже на сантиметр.

«Сегодня был случай - я лечу в самолете, мне человек пишет - „Юль, оглянись, я лечу сзади тебя за тобой в Красноярск“», - рассказала она.

По словам Гаврилиной, бывает, что люди находят ее личный адрес, начинают поджидать у дома. Она старается такие моменты «дружелюбно урегулировать», но все-равно для нее это некрасиво.

Кроме того, некоторые мужчины, причем женатые и с детьми, могут написать в соцсетях на тему «мы бы сейчас с тобой такое сделали!», не понимая, что выходят за рамки приватного.

Гаврилина и раньше сталкивалась с преследованием. Прошлой весной ее преследовал поклонник, пугал в соцсетях и кинотеатрах. С тех пор она появляется на публичных мероприятиях только с личным телохранителем.

Несколько лет назад неадекватный фанат преследовал певицу Земфиру *.

*Признана в РФ иностранным агентом.

Блогеры Самолеты Музыка
08 июня 2024, 23:54
Больная раком Кейт Миддлтон трогательно обратилась к народу
РИА «Новости»
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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон опубликовала откровенное обращение на странице Ирландского гвардейского полка в соцсети Х. Это произошло на фоне слухов о том, что она может не вернуться к своим обязанностям из-за болезни.

«Мне жаль, что я не могу принять парад на репетиции в этом году. Пожалуйста, передайте мои извинения всему полку, однако я очень надеюсь, что вскоре смогу снова представлять вас всех», - написала она.

В письме принцесса отметила, что гордится полком. Она поблагодарила военных за усердные тренировки ради парада, также отметив, что быть полковником для нее большая честь.

Кейт Миддлтон является почетным полковником полка, поэтому должна руководить его парадом. Однако сейчас она не может этого сделать из-за борьбы с раком.

Принц Уильям ранее рассказал о нынешнем состоянии здоровья своей супруги Кейт Миддлтон. По его словам, она уже идет на поправку.

Болезни Семья Военные Рак Онкология Принц Уильям

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