В Саратове отменили концерт певицы Доры после критики СВО
В Саратове не стали проводить запланированный на вечер субботы, 8 июня, концерт уроженки города — певицы Дарьи Шинхановой, выступающей под псевдонимом Дора. Мероприятие отменили за несколько часов до начала. Об этом сообщило mk.ru.
По данным издания, организаторы концерта сообщили об отмене мероприятия по независящим от них причинам.
Ранее против концерта певицы выступил депутат Госдумы Александр Блатман.
«Своим творчеством эта молодая особа не примечательна. Однако в информационном пространстве она засветилась тем, что критиковала спецоперацию», - написала депутат в своем Telegram-канале.
Блатман напомнил, что Дора уже пыталась выступить в Саратове в марте, но мероприятие также отменили.
В конце мая стало известно, что выступление блогера Инстасамки на концерте в честь Дня защиты детей в Кремле отменили. Ради этого выступления артистка отменила два других концерта, потеряв около 12 миллионов рублей. В Кремле блогер планировала выступить бесплатно и спеть песню про мамонтенка.
В Саратове не стали проводить запланированный на вечер субботы, 8 июня, концерт уроженки города - певицы Дарьи Шинхановой, выступающей под псевдонимом Дора. Мероприятие отменили за несколько часов до начала. Об этом сообщило mk.ru.