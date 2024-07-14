«Цель эта, на мой взгляд, нравственно сомнительная, демонстрирует презрение, стремление дистанцироваться от своих соотечественников, уже бывших. Совершенно все равно, какие речевые обороты они используют», - сказал он.

Так Кипшидзе отреагировал на публикацию певицы Аллы Пугачевой, в которой она прикрепила фото раненого украинского ребенка после падения снаряда на киевскую больницу. Звезда обратилась к «терпеливому Богу» и заявила, что предел есть у всего. Как отметила представитель МИД РФ Мария Захарова, Бог без советов артистки разберется.

Не оставил эту ситуацию без внимания и депутат Госдумы Сергей Соловьев. Он заявил, что Пугачева стала инструментом политических провокаций , которые совершают для оправдания зверских преступлений ВСУ. Он также указал на лицемерие и ложь западной пропаганды.