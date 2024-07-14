14 июля 2024, 00:47

В РПЦ негативно отреагировали на обращение Пугачевой к «терпеливому Богу»

РИА «Новости»
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Покинувшие Россию звезды делают все, чтобы убедить подписчиков в соцсетях в плохом отношении к России. Об этом заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с News.ru.

«Цель эта, на мой взгляд, нравственно сомнительная, демонстрирует презрение, стремление дистанцироваться от своих соотечественников, уже бывших. Совершенно все равно, какие речевые обороты они используют», - сказал он.

Так Кипшидзе отреагировал на публикацию певицы Аллы Пугачевой, в которой она прикрепила фото раненого украинского ребенка после падения снаряда на киевскую больницу. Звезда обратилась к «терпеливому Богу» и заявила, что предел есть у всего. Как отметила представитель МИД РФ Мария Захарова, Бог без советов артистки разберется.

Не оставил эту ситуацию без внимания и депутат Госдумы Сергей Соловьев. Он заявил, что Пугачева стала инструментом политических провокаций , которые совершают для оправдания зверских преступлений ВСУ. Он также указал на лицемерие и ложь западной пропаганды.

РПЦ Россия Алла Пугачева Религия
13 июля 2024, 12:29
«Горе прожгло дыру в моем пищеводе». Кейт Бекинсейл — о резком похудении
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Британская актриса Кейт Бекинсейл рассказала о своем резком похудении. В социальной сети Instagram* она призналась, что начала терять килограммы из-за стресса.

По словам Бекинсейл, она тяжело переживала смерть отчима и новости о заболевании матери раком.

«А потом я шесть недель пролежала в больнице, потому что горе прожгло дыру в моем пищеводе, из-за чего меня рвало большим количеством крови», - пояснила она.

До этого актриса Кейт Бекинсейл поделилась в соцсети пикантным снимком. Она позировала в расстегнутом комбинезоне с обнаженной грудью.

Фото Диеты Актеры Онкология
13 июля 2024, 12:13
Исполнительница хита «Сердце-магнит» решила развестись с третьим мужем
РИА «Новости»
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Певица Оксана Нечитайло, выступающая на сцене под псевдонимом Согдиана, рассталась с третьим супругом Максимом Жерновым. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, четыре дня назад Согдиана подала заявление на развод в московский суд. Однако бракоразводный процесс пока не начали, так как супругам дали месяц на примирение.

Пара воспитывает общего сына, которому четыре года, а также двоих детей от предыдущих браков артистки.

Согдиана и Жернов поженились в 2018 году. В одном из интервью артистка уверяла, что живет в гармонии с заботливым супругом.

Согдиана стала известной в 2006 году благодаря песне «Сердце-магнит» и участию в шестом сезоне шоу «Фабрика звезд». Позже она приостановила творческую деятельность и занялась семьей.

Накануне певицу Алсу, которая переживает развод с бизнесменом Яном Абрамовым, заметили выступающей на частной вечеринке на Ибице. Она исполнила на пляже свой хит «Свет в твоем окне» в мерцающем комбинезоне и босиком.

Дети Громкие разводы Шоу-бизнес
13 июля 2024, 11:44
Бывшая супруга Моргенштерна Дилара намекнула, что беременна от Славы Бустера
Телеканал «360»
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Бывшая жена рэпера Моргенштерна* Дилара Зинатуллина намекнула, что ждет ребенка. В своем Telegram-канале она показала округлившийся живот.

Девушка позировала перед зеркалом в обтягивающем белом топе и коротких шортах такого же цвета. На одной из фото Дилара была со своим молодым человеком, стримером Славой Бустером. Он поцеловал возлюбленную и поддерживал ее живот.

Зинатуллина не подписала снимки, и интрига удалась - поклонники оставили под постом больше семи тысяч комментариев, пытаясь выяснить, беременная Дилара или нет. Многие поверили ей и поздравили пару с радостным событием. Однако некоторые пользователи уверены, что это фейк или пранк.

Недавно Дилара Зинатуллина рассказала, как познакомилась со стримером Славой Бустером. По ее словам, блогер покорил ее своим чувством юмора.

* Алишер Моргенштерн признан иноагентом в России.

Беременность Моргенштерн Шоу-бизнес
13 июля 2024, 11:07
«Очень гордимся». Дочь Джигана и Самойловой начала работать официанткой
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Дочь рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой начала самостоятельно зарабатывать деньги. В социальной сети Instagram* супруги сообщили о ее первом рабочем дне в должности официантки ресторана.

«Она сбежала из дома. И мы такие: „Привет“. Пошла работать официанткой. Мы рады. Очень гордимся», - рассказала Самойлова.

Джиган с супругой уточнили, что решили навестить дочь на новом рабочем месте, чтобы поддержать ее.

Недавно рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) решил заняться продажей пива и энергетиков. В мае он стал совладельцем компании «Чилл Кинг», которая запустит выпуск газированных напитков и снеков.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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