«В реанимации под аппаратом ИВЛ». Стало известно о состоянии Отара Кушанашвили

По данным канала, Кушанашвили находится без сознания. Ранее он на некоторое время приходил в себя.

«Сейчас журналист находится под аппаратом ИВЛ, ему активно дают различные препараты. Состояние - стабильное», - отметили авторы публикации.

В субботу, 22 июня, журналисту исполнилось 54 года.

В четверг, 20 июня, Кушанашвили положили в больницу Красногорска. Врачи провели ему экстренную операцию. За несколько дней до этого журналист жаловался на сильные боли в животе и сердце.

По словам музыкального критика Владимира Полупанова, врачи обнаружили у Кушанашвили раковую опухоль и прооперировали. Вдобавок к этому телеведущий сильно запустил свое здоровье - у него «целый букет заболеваний».

В пятницу, 21 июня, продюсер Кушанашвили Виктор Ладненко заявил, что состояние телеведущего стабилизировалось , он восстанавливается после операции.