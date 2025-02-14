«В реанимации». Беременная внучка Стриженова попросила о помощи в день похорон

Она попросила у подписчиков контакты знакомых врачей в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля. По ее словам, сын попал в больницу во время прощальной церемонии со Стриженовым.

Позже Александра рассказала, что у нее получилось связаться с главным врачом клиники.

«Похороны дедушки. Сын в реанимации. Потом все расскажу. У меня нет полной информации, что сейчас с [ним]», - написала она.

Александра Стриженова воспитывает шестерых детей, сейчас она беременна седьмым ребенком.

Актер Олег Стриженов умер 9 февраля в одной из больниц Москвы. Ему было 95 лет. Похороны народного артиста СССР прошли на Троекуровском кладбище 12 февраля. Президент Владимир Путин выразил соболезнования его родным и близким.