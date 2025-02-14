14 февраля 2025, 21:50

«В реанимации». Беременная внучка Стриженова попросила о помощи в день похорон

РИА «Новости»
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Правнук народного артиста СССР Олега Стриженова попал в реанимацию. Об этом внучка актера Александра сообщила в личном блоге.

Она попросила у подписчиков контакты знакомых врачей в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля. По ее словам, сын попал в больницу во время прощальной церемонии со Стриженовым.

Позже Александра рассказала, что у нее получилось связаться с главным врачом клиники.

«Похороны дедушки. Сын в реанимации. Потом все расскажу. У меня нет полной информации, что сейчас с [ним]», - написала она.

Александра Стриженова воспитывает шестерых детей, сейчас она беременна седьмым ребенком.

Актер Олег Стриженов умер 9 февраля в одной из больниц Москвы. Ему было 95 лет. Похороны народного артиста СССР прошли на Троекуровском кладбище 12 февраля. Президент Владимир Путин выразил соболезнования его родным и близким.

Дети Врачи Актеры Артисты
14 февраля 2025, 12:14
Шаман представил клип с Мизулиной
РИА «Новости»
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Заслуженный артист России и певец Шаман (Ярослав Дронов) представил видео на трек «Я останусь с тобой», в котором приняла участие руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

По словам Шамана, «идея трека витала в воздухе», когда обсуждались инициативы депутатов Госдумы о возвращении школьных дискотек и включении современных патриотических композиций в школьную программу.

«Тогда мы с Екатериной Мизулиной подумали, что надо снимать клип на песню „Я останусь с тобой“ в стиле дневника вместе с настоящими учениками, их искренними чувствами и эмоциями, в настоящей школе», - поделился Shaman.

В видео вошли кадры посещения главой Лиги безопасного интернета и артистом московской школы № 1409 3 февраля.

Слухи о романе певца и общественницы ходят давно. Их замечали вместе в супермаркете , где они покупали продукты, а также на ужине в одном из ресторанов в Москве. В прошлом году Дронов развелся с супругой Еленой Мартыновой.

Музыка Shaman Екатерина Мизулина
14 февраля 2025, 10:38
Мать иноагентки Марии Максаковой-Игенберс стала терять зрение
РИА «Новости»
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У матери оперной певицы Марии Максаковой-Игенберс* Людмилы появились проблемы со зрением после падения на сцене. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Несколько месяцев назад 84-летняя народная артистка пожаловалась медикам на искаженное и размытое зрение. С тех пор ситуация не поменялась.

Все началось в декабре, когда Максакова-старшая упала со сцены. Ей пришлось несколько дней пробыть в стационаре. Врачи провели операцию по восстановлению положения искусственного хрусталика. Также артистка борется с хроническими проблемами с сердцем и слухом, добавил собеседник Mash.

Журналистам удалось связаться с директором театра имени Вахтангова Кириллом Кроком. Тот заявил, что со звездой все нормально, несколько дней назад они даже вместе гастролировали в Сарове.

В прошлом году на ее сбежавшую из России дочь возбудили уголовное дело после интервью украинскому каналу. В нем Мария Максакова-Игенберс* призвала россиян помогать ВСУ. Теперь певице грозит до шести лет тюрьмы.

*признана иноагентом в России.

Врачи Россия Театры
14 февраля 2025, 05:52
Звезда хита «Сигма бой» выпустила новую песню
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Исполнительница хита «Сигма-бой», выступающая под псевдонимом Betsy, представила новую песню в Москве. Об этом сообщил ТАСС.

Композиция называется Queen of drama.

«Это другая аудитория, не та, на которую я обычно выступаю. <…> Сейчас я убедилась в том, что даже взрослые знают мою песню», - призналась молодая певица.

Как отметил генеральный продюсер музыкального стримингового сервиса «Звук» Сергей Балдин, на мероприятие пригласили и опытных артистов, и молодых, в которых они верят.

Первой выступила певица Полина Гагарина, исполнившая четыре песни. Две из последнего альбома «Вдох» - «Бабочки» и «Вода», композицию «Шагай» и новую песню «Танец перед зеркалом».

Кроме Гагариной на концерте выступили Митя Фомин, Валерия Bearwolf и новый состав группы Serebro.

Ранее Чертищева призналась, что мечтает спеть с американской певицей Билли Айлиш.

Концерты Песни Рейтинги Музыка Артисты
14 февраля 2025, 03:22
Раскрыт заработок Надежды Кадышевой
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Солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева подняла свой гонорар до четырех миллионов рублей. О доходах певицы Ura.ru рассказал продюсер Сергей Дворцов.

«Надежда Никитична и ее команда увеличили гонорар. Сейчас он достигает четырех миллионов рублей за одно выступление», - отметил он.

По словам продюсера, 65-летняя артистка не дает концерты каждый день, но на них всегда приходит много зрителей. Вместе с Кадышевой выступают ее муж Александр Костюк и сын Григорий.

Стоимость билетов на шоу варьируется от четырех до восьми тысяч рублей. Зрители с удовольствием подпевают любимым хитам: «Широка река», «Течет ручей» и другим. Также Надежда Кадышева зарабатывает на частных корпоративах.

Ранее певец Прохор Шаляпин назвал Кадышеву одной из самых богатых артисток российской эстрады. По его мнению, в стране наблюдается острая нехватка народного репертуара.

Доходы Концерты Артисты

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