«В пределах нормы». Адвокат Блиновской рассказала о состоянии арестованной блогерши
Блогер Елена Блиновская в СИЗО чувствует себя удовлетворительно. Об этом «360» сообщила адвокат «королевы марафонов» Наталья Сальникова.
В СИЗО Блиновская носит спортивный костюм и не красится. По словам юриста, блогер чувствует себя не слишком хорошо, но держится.
«Все в пределах нормы», - объяснила адвокат.
Источники Telegram-канал Shot сообщали, что большую часть времени в СИЗО арестованная блогерша изучает законодательство по теме СВО.
Слухи о том, что Блиновская начала штудировать уголовный кодекс, юрист подтвердить не смогла.
«Я не знаю, откуда такую информацию берут СМИ. У меня нет такой информации», - пояснила она.
Елене Блиновской и ее мужу вменяют неуплату налогов на сумму более чем 900 миллионов рублей. Из-за долгов, ареста счетов и ликвидации компаний супруг блогерши, бизнесмен Алексей Блиновский , недавно отправился в зону СВО.
Срок пребывания «королевы марафонов» в СИЗО истекает 26 апреля. Однако суд может продлить арест.