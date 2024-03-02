В Петербурге умер последний участник группы «Зоопарк» Валерий Кирилов

«Друзья, сегодня ушел Валерка. В первый день весны, в 9:45. <…> „Зоопарк“ теперь вместе», - отметили в посте.

Барабанщик музыкального бэнда при жизни распорядился, чтобы его похороны прошли на Волковском кладбище. Там же захоронен лидер «Зоопарка» Майк Науменко. Данные о дате и месте прощания объявят позже.

Валерий Кирилов родился в 1962 году в Ленинграде, нынешнем Санкт-Петербурге. Позднее он стал членом городского рок-клуба, выступая с группой «Странные игры». После этого Кириллова взяли в «Зоопарк». Российская рок-группа была образована в 1980 году и формально так и не распалась.