02 марта 2024, 01:50

В Петербурге умер последний участник группы «Зоопарк» Валерий Кирилов

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Последний из оставшихся в живых участников группы «Зоопарк» Валерий Кирилов скончался в Санкт-Петербурге на 62-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, сообщили администраторы сообщества «Ценители группы Зоопарк» в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, сегодня ушел Валерка. В первый день весны, в 9:45. <…> „Зоопарк“ теперь вместе», - отметили в посте.

Барабанщик музыкального бэнда при жизни распорядился, чтобы его похороны прошли на Волковском кладбище. Там же захоронен лидер «Зоопарка» Майк Науменко. Данные о дате и месте прощания объявят позже.

Валерий Кирилов родился в 1962 году в Ленинграде, нынешнем Санкт-Петербурге. Позднее он стал членом городского рок-клуба, выступая с группой «Странные игры». После этого Кириллова взяли в «Зоопарк». Российская рок-группа была образована в 1980 году и формально так и не распалась.

Санкт-Петербург Смертность Музыка
02 марта 2024, 01:15
Модель Playboy раскрыла странные предпочтения Ди Каприо в сексе
РИА «Новости»
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У 49-летнего голливудского актера Леонардо Ди Каприо есть свои предпочтения в интимной жизни. Об этом модель эротического журнала Playboy Хике Конингс рассказала изданию Daily Mail.

По словам Конингс, с Ди Каприо ее познакомили в закрытом ночном клубе в Лос-Анджелесе. Модель посадили за его столик, где они выпили несколько коктейлей и поцеловались.

«Это было нормально, но определенно не лучшее, что у меня было», - сказала Конингс.

После вечеринки девушка ответила отказом на предложение Ди Каприо поехать к нему домой, и это его очень удивило. Однако артист отнесся к ее решению с уважением. Конингс испугалась сомнительных предпочтений Ди Каприо, о которых узнала от своих приятельниц.

«Одна подруга рассказала, что он не снимал наушники во время секса, чтобы ее не слышать. А другой он даже положил на голову подушку», - заключила модель.

Американский режиссер Мартин Скорсезе ранее назвал Леонардо Ди Каприо одним из величайших актеров в истории кино. За 23 года продюсер поработал с актером над шестью фильмами.

Модели Фильмы Актеры
01 марта 2024, 23:56
Петербургские чиновники закупили билеты на концерт Орбакайте на 2,5 млн рублей
РИА «Новости»
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Петербургские чиновники выделили 2,5 миллиона рублей на покупку билетов на концерт певицы Кристины Орбакайте, который должен пройти в Большом концертном зале (БКЗ) «Октябрьский» 3 марта. Об этом сообщило в своем Telegram-канале издание «Фонтанка» со ссылкой на сайт госзакупок.

Пока неизвестно, какое количество билетов уже выкупили. Часть их них администрация муниципального округа Левашово раздаст местным жителям.

Эта сумма раза в два больше потраченного на эти же цели бюджета в петербургском поселке Усть-Ижора, где около миллиона рублей выделили на приобретение 300 билетов. Только здесь мероприятие отменили из-за недовольства жителей.

Концерт в Петербурге должен был стать первым в рамках гастролей артистки. Второе пройдет в Москве.

В начале февраля концерт Орбакайте отменили во Владивостоке.

Ранее издание «Абзац» сообщило, что артистка, которая после начала спецоперации уехала жить в США, заявила о желании выступить перед участниками СВО в госпиталях во время следующего визита в Россию.

Санкт-Петербург Концерты Музыка Чиновники
01 марта 2024, 18:36
Голливудский режиссер раскрыл подробности смерти Хита Леджера
Global Look Press
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Голливудский режиссер и сценарист Стивен Гейган раскрыл новые подробности ранней смерти австралийского актера Хита Леджера. Спустя 16 лет после события он вспомнил, как получил эту шокирующую весть. Об этом сообщило издание Hello.

По словам режиссера, ему позвонил отец погибшего актера, Ким, в состоянии глубокого шока после прибытия на место происшествия. Тот нашел его номер в сценарии, лежащем в постели рядом с умершим Леджером.

Сам Гейган был так поражен и ошеломлен, получив этот звонок, что чуть не потерял сознание. В этот момент он находился в аэропорту в компании своей супруги Минни Мортимер.

«Я в аэропорту с женой, просто еду из одного места в другое, и я буквально теряю сознание, чего со мной никогда не случалось ни до, ни после», - поделился он.

Сценарист отметил, что они с Леджером были очень близки. Актер ушел из жизни 22 января 2008 года в возрасте 28 лет из-за передозировки препаратов в своем доме в Нью-Йорке.

Ранее бывшая возлюбленная Хита Леджера показала архивные фото.

На одном из кадров девушка нежно обнимала актера за плечи и улыбалась в объектив фотоаппарата.

Кино Голливуд Актеры
01 марта 2024, 17:51
Хаматова назвала условия для возвращения в Россию
Global Look Press
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Переехавшая в Латвию актриса Чулпан Хаматова рассказала в интервью, что готова вернуться в Россию. Однако она перечислила несколько условий для этого, сообщила «Комсомольская правда».

Переехавшая в Латвию актриса Чулпан Хаматова рассказала в интервью, что готова вернуться в Россию. Однако она перечислила несколько условий для этого, сообщила « Комсомольская правда ».

«При условии, что никто не будет заставлять меня молчать и преследовать за высказывания. Мне должна быть дана возможность выражать свое несогласие, не подвергаясь уголовному преследованию», - передало издание слова артистки.

Хаматова добавила, что для ее детей также должны быть гарантированы здоровье и благополучие.

Кроме того, артистка призналась, что российские актеры за рубежом не особо востребованы. При этом, она допускает, что больше не вернется в Россию.

Также Хаматова заявила, что после отъезда из страны готовилась работать курьером.

Россия Интервью Актеры

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