30 января 2025, 14:30

В Москву прилетела звезда «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел

Global Look Press
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Турецкая актриса Ханде Эрчел, покорившая поклонников после съемок в сериале «Постучись в мою дверь», прилетела в Москву. В беседе с Telegram-каналом Shot она рассказала, что посетит Красную площадь, если успеет.

Актриса поселилась в гостинице The Ritz-Carlton. В столицу приехала вместе коллегой Барышем Ардучем, чтобы представить фильм «Оставь это ветру», где оба артиста сыграли главные роли. Ардуч также остановился в The Ritz-Carlton. На входе его окружила толпа поклонниц.

Журналистам удалось поговорить с Эрчел. Она призналась, что впервые приехала в Россию и пока не успела познакомиться со столицей.

Осенью прошлого года еще один известный турецкий актер посетил Россию. Фатих Айхан, сыгравший Байсунгура в сериале «Основание: Осман», остался под приятным впечатлением после прогулок по Казани. Журналистам артист рассказал, что влюбился в город и хотел бы остаться в нем навсегда.

Сериалы Фильмы Россия Актеры Красная площадь Москва Артисты
30 января 2025, 11:59
Решение Бондарчука покинуть руководство «Ленфильма» объяснили
РИА «Новости»
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Известный режиссер и продюсер Федор Бондарчук покинул руководство киностудии «Ленфильм» из-за высокой занятости. Об этом РБК сообщила его представитель Мария Далакян.

По ее словам, у Бондарчука серьезно увеличилась рабочая нагрузка на посту генерального продюсера «НМГ Студии», а также в основанной им Art Pictures Studio.

Далакян подчеркнула, что Бондарчук покинул пост главы совета директоров «Ленфильма» еще в декабре 2024 года. Тогда его просьбу официально удовлетворила глава Минкульта России Ольга Любимова.

«Все нововведения в „Ленфильме“ продолжат работу в штатном режиме. Съемки также продолжался, павильоны студии уже расписаны на месяцы вперед», - добавила она.

Ранее стало известно, почему Бондарчук разошелся с Паулиной Андреевой. Сейчас артистка живет в Санкт-Петербурге, а режиссер - в Москве.

Кино Актеры
30 января 2025, 05:04
«Опасно для жизни». Лолита пожалуется в СК на угрозы и отмену концертов
РИА «Новости»
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Интернет-активисты добились отмены концертов Лолиты Милявской и помешали ее поклонникам вернуть деньги за билеты. Певица сообщила ТАСС, что пожалуется в Следственный комитет России на угрозы с их стороны.

Интернет-активисты добились отмены концертов Лолиты Милявской и помешали ее поклонникам вернуть деньги за билеты. Певица сообщила ТАСС , что пожалуется в Следственный комитет России на угрозы с их стороны.

«Понятно, что я вместе с моим адвокатом буду обращаться в правоохранительные органы, потому что здесь, во-первых, не просто нарушение закона, это становится опасным для жизни. И не только для меня, но и для зрителей», - сказала она.

Несмотря на усилия активистов, концерт Лолиты в Ярославле состоялся, и в качестве мести они пообещали срывать ее выступления везде, где это возможно. По словам певицы, полиция получала по 40 одинаковых заявлений в день под разными фамилиями с просьбами отменить ее выход на сцену.

Кроме того, общественники запугали работников дворцов культуры в двух городах. Зрителям они помешали вернуть деньги за билеты, пообещали добиться признания их иноагентами и избить. Самой певице пригрозили физической расправой.

Травля началась после того, как Лолита побывала на «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». Против нее выступили активисты «Русской общины» и православного движения «Сорок сороков». Последним отменился февральский концерт в Кемерове.

Лолита Милявская Шоу-бизнес
30 января 2025, 01:56
Развод и девичья фамилия? Скандальные тайны личной жизни принца Гарри и Меган Маркл
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Скандальные слухи о расставании принца Гарри и Меган Маркл снова заполонили первые полосы американских и европейских изданий. Обрушившаяся на пару волна негатива представила супругов как инфантила и манипулятора. Правда ли, что они разводятся и что в действительности произошло в их отношениях — в материале 360.ru.

Принцу также важно, чтобы его не тревожили вопросами о деньгах.

Реакция Гарри и Маркл Один из знакомых принцев Гарри и Уильяма назвал статью в журнале бездоказательной и вредной чушью, а сами герцоги Сассекские - возмутительной.

До этого журналисты обсуждали пару прошлой осенью, отреагировав на появление принца в одиночестве на публике. Слухи подогрел также прилет принца Гарри в Лондон в октябре, когда Маркл осталась дома с детьми.

Книга Меган о разводе Новый разгромный материал о жизни принца Гарри и Меган Маркл в Калифорнии появился на страницах журнала Vanity Fair.

Критическая статья собрала слухи о разводе пары, подкрепленные анонимными свидетельствами.

Если принца Гарри изобразили наивным и инфантильным недоуком, то Маркл досталась роль омерзительного манипулятора. Автор статьи также упомянул, что супруга принца якобы планирует написать книгу о разводе.

Герцогиня подлила масла в огонь, когда появилась на презентации косметического средства для волос, созданного ее подругой Кэди Ли. Ее посчитали красоткой, «вышедшей на охоту», из-за наряда, не соответствующего правилам появления членов королевской семьи на публике.

Развод был или нет? Эксперты проанализировали поведение супругов и опровергли слухи о разводе, отметив, что они просто повзрослели и также любят друг друга.

Королевский эксперт Хьюго Викерс отметил, что принц просто становится более самостоятельным, а раньше Маркл в их паре «диктовала сюжет».

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс заявила, что раздельные поездки и появление в одиночку на публике говорят о том, что супруги эволюционировали из близнецов в самодостаточных личностей. По ее словам, герцоги Сассекские и сейчас выглядят «счастливыми, уверенными и чувствующими себя комфортно».

Журналист утверждает, что такие разговоры давно ходят в книгоиздательских кругах США. При этом герцоги Сассекские официально не заявляли о разводе, а люди из их окружения говорят, что они и сейчас любят друг друга.

Гарри - рыбка в аквариуме? Вероятность развода пары якобы может увеличиться из-за одиночества принца Гарри, который так и не завел друзей в США. Там он считает лучшим другом только своего телохранителя Дэвида Лэнгдауна, который 16 лет охранял членов британской королевской семьи. Отношения, основанные, вероятно, на значительном гонораре.

Кроме того, по словам человека, знакомого с ситуацией в их семье, герцог Сассекский и сам не знает, чего хочет.

Книги США Великобритания Принц Гарри Журналистика Громкие разводы Меган Маркл Королевская семья Британии Брак
30 января 2025, 01:40
Опять не в ту дверь? Киркоров и Орбакайте угодили в скандал из-за свадьбы в США
РИА «Новости»
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Общественники пристыдили Филиппа Киркорова и Кристину Орбакайте за выступление на роскошной еврейской свадьбе в США, где присутствовала организатор проукраинских мероприятий Алена Галушко. Руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов в беседе с News.ru призвал артистов потратить гонорар на нужды военных.

«Одно могу предложить [Киркорову] - поддержать Вооруженные силы Российской Федерации. Закупить беспилотные летательные аппараты, технические средства, средства для радиоэлектронной борьбы, если он действительно болеет за свою родину», - сказал он.

Резяпова удивило, что король российской эстрады согласился выступить на свадьбе в США. Он не уверен, что Киркоров прислушается и поможет военным.

Артистов пригласили на одну из самых крупных свадебных площадок Нью-Йорка Da Mikele Illagio. Киркоров исполнил несколько своих хитов, а также «Хаву нагилу» на иврите и песню на азербайджанском языке. Орбакайте спела «Я не отдам тебя никому» и «Мой мир». Одним из гостей на празднике стала event-менеджер Алена Галушко, которая устраивала мероприятия в поддержку Украины.

Скандалы Нью-Йорк Филипп Киркоров Свадьбы Шоу-бизнес Кристина Орбакайте

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