19 июля 2024, 22:22

В Москве сотни людей собрались у посольства США в ожидании концерта Shaman

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В Москве более тысячи поклонников певца Shaman (Ярослава Дронова) собрались у посольства США на концерт-митинг против цензуры в соцсетях и блокировки YouTube-каналов российских артистов, чтобы поддержать музыканта. Об этом сообщило РИА «Новости».

Американское посольство подсветили в цвета российского триколора.

Shaman анонсировал акцию в своем Telegram-канале , заявив, что проведет концерт в 21:00. Кроме того, устроит на нем премьеру своей новой песни и клипа «Душа нараспашку».

Сотни людей держат в руках плакаты в поддержку исполнителя, а также поют его песни - «Я русский», «Самый русский хит» и «Встанем». Также звучат композиции группы «Любэ», песня «Матушка» Татьяны Куртуковой и хиты других артистов.

В начале июля Shaman сообщил о блокировке его YouTube-канала. Вместе с певицей Полиной Гагариной и актером Иваном Охлобыстиным он попал в санкционные списки Евросоюза. Российских артистов обвинили в том, что они участвовали в концертах в поддержку армии России. Shaman на это ответил цитатой их своего хита «Я русский».

США Концерты Соцсети Музыка YouTube Shaman Москва
19 июля 2024, 14:22
Александру Ширвиндту могло бы исполниться 90 лет
РИА «Новости»
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Знаменитому актеру Александру Ширвиндту 19 июля могло бы исполниться 90 лет. До круглой, юбилейной даты писатель и режиссер не дожил всего четыре месяца.

В течение всей своей длинной артистической карьеры Ширвиндт сыграл более чем в 60 спектаклях, с 2000 по 2021 год руководил Московским театром сатиры.

Он выходил на сцену в спектаклях «Обыкновенное чудо», «Ревизор», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Горе от ума». Зрителям запомнились работы Ширвиндта в качестве режиссера постановок «Слишком женатый таксист», «Проснись и пой!», «Маленькие комедии большого дома».

Кроме того, он снялся в ставших культовыми мелодрамах и комедиях «Самая обаятельная и привлекательная», «Принцесса цирка», «Вокзал для двоих», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Трое в лодке, не считая собаки» и других. Также он стал автором нескольких книг. Последняя получила название «Опережая некролог» и увидела свет в 2020 году.

Ширвиндт скончался в возрасте 89 лет 15 марта. Он посмертно получил национальную кинематографическую премию «Ника» в номинации «Честь и достоинство».

Актеры
19 июля 2024, 02:59
Сперма лосося и уколы. Митя Фомин рассказал, как пытается сохранить молодость
РИА «Новости»
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Певец Митя Фомин заявил, что положительно относится к омолаживающим «уколам красоты» и даже не против пробовать процедуры со спермой лосося. Об этом фронтмен группы Hi-Fi рассказал в разговоре с Пятым каналом.

По словам Фомина, он пробовал многие бьюти-методики. Он отметил, что современная аппаратная косметология предлагает огромное количество вариаций омолаживающих «рецептов».

«Только когда уже все обвиснет, наверное, сделаю себе какую-нибудь подтяжку. Пока, слава богу, держусь спортом, пробежками, витаминами, минералами, любовью всех вас, моих зрителей. А косметологию никто не отменял», - сказал артист.

Также Митя Фомин не против попробовать специфичные процедуры, например, с применением спермы лосося. Доказано, что биоматериал рыбы богат особыми белками, которые играют важную роль в регенерации клеток.

Ранее Фомин заявил, что секрет большинства российских долгожителей заключается в их общении с молодым поколением.

Красота Шоу-бизнес Рецепты
19 июля 2024, 01:43
Умер актер из сериала «Отчаянные домохозяйки» Боб Ньюхарт
Freepik
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Актер и комик Боб Ньюхарт умер на 95-м году жизни. Об этом сообщило агентство The Associated Press.

Представители актера рассказали журналистам, что Ньюхарт ушел из жизни в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стали несколько непродолжительных заболеваний.

Комик стал популярным благодаря своему концертному альбому The Button-Down Mind of Bob Newhart, который возглавлял чарты Billboard 14 недель. За него Бобу вручили премию «Грэмми» в номинациях «Лучший новый артист» и «Лучший альбом года».

Также Ньюхарт играл в фильме «Блондинка в законе 2» и сериалах «Теория большого взрыва», «Детство Шелдона», «Отчаянные домохозяйки». Его приглашали актером озвучки в мультсериал «Симпсоны».

Боба Ньюхарт награждали призом Марка Твена за американский юмор и прайм-тайм премией «Эмми» в категории «Лучший приглашенный актер в комедийном телесериале». Он удостоен звезды на голливудской Аллее славы.

Сериалы Фильмы Актеры Премия Грэмми
18 июля 2024, 23:02
Басков чуть не сгорел на сцене из-за файер-шоу
РИА «Новости»
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Народный артист РФ Николай Басков, возможно, пострадал во время своего выступления на музыкальном фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга». Об этом сообщил Пятый канал.

Концертный номер Баскова сопровождался файер-шоу. Специальные устройства, установленные справа и слева вдоль сцены, периодически выбрасывали в воздух столпы искр.

При исполнении песни артист, видимо, отступил ближе к краю, а в этот момент появился очередной огненный фонтан. Искры накрыли Баскова с головой. Они могли попасть в лицо артисту.

«Ой, чуть не сожгли!» - отшутился он.

После этого Басков допел свой хит и поспешил уйти со сцены. Вот только позже артист не вышел к журналистам. Возможно, ему потребовалась медицинская помощь.

Фигуристка Алина Загитова ранее раскритиковала Николая Баскова за его слова во время вручения премии МУЗ-ТВ. Спортсменка предложила ему использовать скотч вместо микрофона.

Концерты Песни Николай Басков

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