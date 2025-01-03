03 января 2025, 21:49

В Латвии завели дело по факту смерти баскетболиста Яниса Тиммы

РИА «Новости»
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Латвийский Следственный комитет возбудил дело по факту смерти баскетболиста Яниса Тиммы. Друг спортсмена Марк Пугачев собирается дать показания против экс-супруги Анны Седоковой, обвинив ее в заказном убийстве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Якобы певица устроила заказное убийство из-за четырех квартир в Москве, которые Янис купил за 180 миллионов рублей», - отметил источник.

Баскетболист свел счеты с жизнью 17 декабря, на следующую ночь после дня рождения бывшей супруги. Его тело нашли в столичном хостеле. Рядом с ним лежал телефон, на экране которого светилась просьба позвонить Анне.

Друзья спортсмена рассказали, что он влез в долги, забросил карьеру, а после развода находился в глубокой депрессии. Близкие Тиммы уверены, что до самоубийства его довела бывшая жена.

Прощание с латвийским баскетболистом прошло 29 декабря в Рижском крематории.

Седокова на похоронах не появилась.

Спортсмены Убийства Анна Седокова
03 января 2025, 21:48
Умер актер из сериала «Ликвидация» Сергей Юрков
РИА «Новости»
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Советский и российский актер кино, театра и сериалов Сергей Юрков ушел из жизни. О смерти артиста сообщил портал «Кино-Театр.ру».

Сергей Георгиевич родился в Одессе 19 августа 1958 года.

За время своей профессиональной карьеры он служил во многих театрах. Это были Одесский ТЮЗ, Одесский камерный еврейский театр «Суета сует» и Одесский русский драматический театр имени Иванова.

Среди сценических проектов Юркова участие в постановке «Остров сокровищ» по роману Роберта Стивенсона, где он сыграл пирата Хендса, а также роли в спектакле «Рецепт любви» по Антону Чехову, мюзикле «Эдит Пиаф. Жизнь в кредит» и постановке Love Story.

Актер воплотил множество образов и на экране, исполнив свыше 20 ролей в кино. Зрителям Юрков запомнился благодаря многим проектам, в частности, сериалу «Ликвидация», фильмам «Внимание: Ведьмы!» и «Прапорщик Шматко, или Е-мое».

Сериалы Кино Фильмы Россия Спектакль Театры Актеры
03 января 2025, 14:10
Актриса МХАТ Генриэтта Ромодина скончалась на 94-м году жизни
РИА «Новости»
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Заслуженная артистка РСФС актриса театра МХАТ имени Горького Генриэтта Ромодина скончалась на 94-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Актриса известна зрителям по работам в фильмах «Сладкоголосая птица юности», «Ну, публика!» и «На всякого мудреца довольно простоты». В театре актриса играла комедийные характерные роли.

«Талант, харизма и искренность, с которыми она подходила к каждому персонажу, сделали ее настоящей любимицей публики. Уход Генриэтты Владимировны Ромодиной - это утрата для всего театрального мира», - написали в некрологе.

Руководство театра выразило соболезнования семье и близким артистки.

Актер, сыгравший полицейского в фильме «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», Джон Каподис умер 30 декабря. Ему было 83 года.

Фильмы Театры Актеры
03 января 2025, 03:58
Бузова обсудила со стилистом три образа на свою свадьбу
РИА «Новости»
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Телеведущая и певица Ольга Бузова придумала, что надеть на свадьбу. Стилист Никита Карстен сообщил Starhit, что ей понравились три образа.

Телеведущая и певица Ольга Бузова придумала, что надеть на свадьбу. Стилист Никита Карстен сообщил Starhit , что ей понравились три образа.

«Знаю, что у Оли есть мечта о трех разных свадебных образах. Но, пожалуй, не буду раскрывать все карты! Пусть это останется сюрпризом до того самого особенного дня», - сказал он.

Карстен пообещал, что сделает для подопечной «что-то невероятное». Он заявил, что Бузова заслужила выглядеть самой красивой и счастливой невестой.

Стилист начал сотрудничать с ней около пяти лет назад. Он рассказал о серьезной конкуренции, ведь многие профессионалы хотели бы одевать Бузову. Однако, по мнению Карстена, она не станет бросаться с распростертыми объятиями к тем, кого не знает.

В 2016 году Бузова развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым, который ушел к модели Анастасии Костенко и обзавелся четырьмя детьми. В ноябре на фоне слухов о беременности певицу заметили за примеркой свадебного платья.

Ольга Бузова Одежда Свадьбы
03 января 2025, 03:15
Звезда фильма Мэла Гибсона «Апокалипсис» устроил пьяный дебош в Греции
РИА «Новости»
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Исполнитель главной роли в фильме «Апокалипсис», американский актер Руди Янгблад в Греции устроил аварию, поругался с полицейским и попал в изолятор. Ему грозит депортация, сообщила газета «Нафтемпорики».

После съемок очередного фильма актер, в отличие от коллег, остался в Галаци из-за проблем со здоровьем. Действие 90-дневной визы истекло в ноябре, но Янгблад продолжал жить в Греции. Власти не обращали на это внимания до пьяной выходки утром 27 декабря.

Актер врезался в служебный автомобиль возле отделения полиции. Правоохранитель подошел к нему, чтобы спросить о самочувствии, но Янгблад устроил скандал. В результате мужчину арестовали за хулиганство, угрозы и хранение оружия.

Янгблада сразу же доставили в суд. Он получил 10 месяцев лишения свободы с отсрочкой на три года. Однако позже выяснилось, что виза актера просрочена, и он подлежит административной депортации. До отправки на родину мужчина останется в следственном изоляторе.

Фильм «Апокалипсис» Мэла Гибсона с участием Янгблада вышел в 2006 году и получил номинацию на «Оскар» за лучший звук и грим.

Его коллега по цеху Пьер Пальмад тоже угодил в тюрьму, но не в Греции, а во Франции. В состоянии наркотического опьянения актер устроил аварию, в которой женщина потеряла ребенка, а мальчик сильно повредил челюсть.

Греция Фильмы Актеры

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