«В хламину» пьяный Моргенштерн упал во время выступления на корпоративе в Куршевеле

В течение всей вечеринки 26-летний рэпер употреблял алкоголь, шатался и с трудом держался на ногах. Во время исполнения песни «Кадиллак» музыкант не удержался на ногах и рухнул на пол. Исполнитель был «в хламину» пьяный, отметил Telegram-канал. Подняться самостоятельно он не смог, ему на помощь пришли гости вечеринки и поставили певца на ноги.

Моргенштерн* сел на стул и заявил в микрофон, что «так бывает». Когда музыка стихла, он спросил: «Я тут никого не зацепил?». После рэпер исполнил трек «Эта сука хочет денег» и заверил, что эту песню написал про себя. Ранее Моргенштерн* пел ее в дуэте с Егором Кридом.

Ранее Моргенштерн* заявил, что планирует уехать в рехаб 17 января после концертов в Куршевеле, на Бали и на Пхукете. К концертам рэпер готовится при помощи капельниц.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.