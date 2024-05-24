«В глазах потемнело». Никита Пресняков чуть не потерял сознание на аттракционах

Внук Аллы Пугачевой признался, что в определенный момент даже чуть не потерял сознание.

«В глазах потемнело, чуть сознание не потерял… Никогда такого не было», - заявил музыкант.

Пресняков в шутку заметил, что в свои 33 года он «провалил тест на перегрузки». По виду его жены Алены было понятно, что она также с нетерпением ждала окончания поездки на «шатком» аттракционе.

Ранее отец артиста Владимир Пресняков публично поздравил своего старшего сына Никиту с 33-м днем рождения. Он опубликовал теплое поздравление в соцсетях.