«В глазах потемнело». Никита Пресняков чуть не потерял сознание на аттракционах
Недавно сын артистов Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, музыкант Никита Пресняков отпраздновал свой 33-й день рождения в парке аттракционов вместе с женой Аленой и друзьями. Однако во время поездки на одном из аттракционов артист почувствовал себя плохо. Он поделился этой историей в своем блоге.
Внук Аллы Пугачевой признался, что в определенный момент даже чуть не потерял сознание.
«В глазах потемнело, чуть сознание не потерял… Никогда такого не было», - заявил музыкант.
Пресняков в шутку заметил, что в свои 33 года он «провалил тест на перегрузки». По виду его жены Алены было понятно, что она также с нетерпением ждала окончания поездки на «шатком» аттракционе.
Ранее отец артиста Владимир Пресняков публично поздравил своего старшего сына Никиту с 33-м днем рождения. Он опубликовал теплое поздравление в соцсетях.