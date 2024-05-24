24 мая 2024, 12:19

«В глазах потемнело». Никита Пресняков чуть не потерял сознание на аттракционах

Global Look Press
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Недавно сын артистов Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, музыкант Никита Пресняков отпраздновал свой 33-й день рождения в парке аттракционов вместе с женой Аленой и друзьями. Однако во время поездки на одном из аттракционов артист почувствовал себя плохо. Он поделился этой историей в своем блоге.

Внук Аллы Пугачевой признался, что в определенный момент даже чуть не потерял сознание.

«В глазах потемнело, чуть сознание не потерял… Никогда такого не было», - заявил музыкант.

Пресняков в шутку заметил, что в свои 33 года он «провалил тест на перегрузки». По виду его жены Алены было понятно, что она также с нетерпением ждала окончания поездки на «шатком» аттракционе.

Ранее отец артиста Владимир Пресняков публично поздравил своего старшего сына Никиту с 33-м днем рождения. Он опубликовал теплое поздравление в соцсетях.

Алла Пугачева Парки Шоу-бизнес
24 мая 2024, 12:40
«Коррозия металла» возобновила концерты после рейда силовиков
Global Look Press
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Группа «Коррозия металла» вновь начала выступать после облавы силовиков на концерте в Нижнем Новгороде. Однако теперь коллектив будет играть исключительно на корпоративах, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, группа требует гонорар в полмиллиона рублей за выступление. За эту сумму артисты обещают выполнить любые пожелания заказчика и устроить «треш и угар» на сцене. При этом аванс составит всего 21 тысячу рублей.

В ночь на 28 апреля в одном из клубов Нижнего Новгорода правоохранители задержали трех участников группы. Музыкантов оштрафовали на тысячу рублей за демонстрацию нацистской символики.

После этого лидер «Коррозии металла» Сергей Троицкий заявил о приостановке деятельности коллектива. Он также добавил, что барабанщик Марк Бейгун впал в кому после облавы, но позже стало известно, что музыкант выдумал эту историю.

Концерты Россия Музыка Шоу-бизнес
24 мая 2024, 11:53
«Боня в перьях». Собчак высмеяла «страусиный» наряд телеведущей в Каннах
Global Look Press
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Телеведущая Виктория Боня появилась на красной дорожке в Каннах в наряде из розовых перьев. Ее костюм высмеяла журналистка Ксения Собчак, опубликовав видео в своем Telegram-канале.

Однако в этот вечер Собчак надела наряд за два миллиона рублей. Она выбрала черный брючный костюм модного дома Schiaparelli.

На главную вечеринку Каннского кинофестиваля amfAR Cinema Against AIDS Боня надела длинное платье в пол нежно-розового цвета с прозрачным корсетом, украшенным стразами. Рукава и юбка были сделаны из перьев. Увидев бывшую коллегу, Собчак не удержалась от едкого замечания.

«Какой вечер без Бони в перьях», - прокомментировала журналистка.

Сама Собчак тоже подверглась критике после премьеры фильма «Партенопа». Она надела на показ коричневое платье Loewe. Пользователи Сети сравнили наряд журналистки с подушкой для иголок.

Ксения Собчак Кино Премьеры Виктория Боня Шоу-бизнес
24 мая 2024, 05:03
Певец ЮрКисс вышел в свет с Mia Boyka после расставания с Чеботиной
РИА «Новости»
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Поп-исполнитель Юрий Кисилев, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, появился вместе с певицей Mia Boyka на дорожке Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV. Ранее музыкант встречался с Люсей Чеботиной.

Как сообщила «Газета.ru» , для выхода в свет Mia Boyka выбрала утонченное белое платье в пол, а ЮрКисс появился в белом пиджаке и белых рваных джинсах.

На сцене премии музыканты представили совместный трек «Не перестану верить в любовь». Песню сопровождал акробатический номер воздушных гимнастов. Поклонники заподозрили, что Кисилева и Boyka связывают не только рабочие отношения.

Ранее Mia Boyka заявила, что ее бывший продюсер Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-Killah, потребовал от певицы выплатить 500 миллионов рублей за право исполнять ее песни. Исполнительница объяснила, что сейчас может выступать со своими композициями, но права на них принадлежат экс-продюсеру.

Песни Музыка
24 мая 2024, 03:50
Собчак заметили на Каннском фестивале в наряде за 2 млн рублей
РИА «Новости»
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Телеведущая Ксения Собчак появилась на главной вечеринке Каннского фестиваля amfAR Cinema Against AIDS в наряде за два миллиона рублей. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По данным издания, гостями благотворительного балла стали мировые звезды первой величины: Хайди Клум, Белла Хадид, Диана Крюгер, Эльза Хоск, Сара Фергюсон и другие. Вели мероприятие актриса Деми Мур и певица Шер.

В Каннах также показалась российская телеведущая Ксения Собчак. На балл 42-летняя блондинка выбрала черный брючный костюм модного дома Schiaparelli стоимостью более двух миллионов рублей.

На Собчак был черный топ стоимостью около 350 тысяч рублей и широкие вечерние брюки за 700 тысяч рублей. Туфли обошлись примерно в 500 тысяч рублей, а сумочка - в 400 тысяч. Также телеведущая надела кольцо Schiaparelli стоимостью около 155 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что супермодель Белла Хадид посетила премьеру фильма «Ученик» на 77-м Каннском кинофестивале в откровенном наряде. Звезда выбрала прозрачное платье от Saint Laurent, которое не скрывало ее грудь.

Ксения Собчак Фестивали Франция

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