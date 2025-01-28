В ГИТИСе ввели именную стипендию Никиты Кологривого

Выплату будет получать студентка актерского факультета мастерской Бориса Морозова Лада Петрова. По словам Кологривого, который также получал образование в ГИТИСе, таким образом он решил поддержать будущих коллег по цеху.

«Я был студентом, приехавшим из провинции. И в свое время очень рассчитывал на стипендию, эту социальную помощь. Я понимаю и знаю, насколько она важна, <…> чтобы ты мог закрыть хотя бы бытовые потребности», - сказал артист.

Ранее Кологривый, который известен своим строптивым характером, признался, что лишился нескольких ролей после дебоша в кафе в Новосибирске. Весной 2024 года актер укусил официантку и устроил драку с посетителями заведения.