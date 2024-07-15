15 июля 2024, 09:16

В «Доме детства» Милохина рассказали, пускают ли к себе выпускников

Global Look Press
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В оренбургском «Доме детства», где рос уехавший из России тиктокер Даня Милохин, заявили, что пускают в гости выпускников, «которых знают и с которыми работают», но прямого ответа на вопрос о том, смог бы блогер посетить территорию организации, не дали. В беседе с 360.ru сотрудница учреждения посоветовала получать комментарии через Минобразования.

«По телефону никакой информации о своих воспитанниках, в том числе бывших мы не даем. Все обращения к нам, пожалуйста, через вышестоящую организацию, через министерство образования. Мы пускаем к себе выпускников в гости, которых мы знаем, с которыми мы работаем», - заявила женщина.

В оренбургском «Доме детства» Милохин жил с трех до 13 лет. Накануне он выложил у себя в Instagram* сторис с панорамой учреждения и пожаловался, что давно не видел места, где провел столько лет.

«Сегодня утро ностальгии. Не был там уже девять лет, а прожил 10. Пустите просто прогуляться‎», - написал блогер.

Милохин в очередной раз уехал из России после обращения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, заявившей о необходимости призвать тиктокера в ряды ВС РФ на срочную службу.

Мизулина обратила внимание, что армия могла бы помочь блогеру реабилитироваться за русофобские заявления, которые он делал за пределами страны, а также доказать на деле свою верность и преданность России.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Россия TikTok
14 июля 2024, 23:03
«Всех разогнали». Концерт рэперши Hofmannita прекратили через 30 минут после начала
Freepik
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Рэперша Анна Михеева, известная под псевдонимом Hofmannita, не смогла провести концерт на пляже Крит в Волгоградской области. Как сообщил сайт bloknot-volgograd.ru со ссылкой на фанатов исполнительницы, мероприятие не состоялось по требованию правоохранительных органов.

Выступление должно было пройти в рамках фестиваля Ritual Black. Для зрителей ввели ограничения возрастные ограничения - от 18-ти лет. По словам местных жителей, проведению концерта якобы помешали правоохранители.

«Спустя 30 минут после начала всех разогнали. Официальных подтверждений данной информации нет», - подчеркнули авторы сообщения.

По словам менеджера блогерши, Hofmannita не выступала на концерте, однако причину этого он назвать назвать не смог.

«Меня вчера там не было, я не знаю», - сказал он.

Некоторые купившие билеты зрители потребовал вернуть деньги за несостоявшееся выступление. При этом источник в правоохранительных органах сообщил изданию, что выезд на остров Крит был в профилактических целях.

Ранее Hofmannita заявила, что прошла курс лечения в клинике после скандального концерта в Москве, во время которого она перебрала с алкоголем.

Концерты Музыка Полиция
14 июля 2024, 10:09
«Прошли через ад». Анна Заворотнюк рассказала, как справляется с утратой матери
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Со смерти актрисы Анастасии Заворотнюк прошло около 1,5 месяца. Дочь актрисы Анна в социальной сети Instagram* рассказала, что все это время родственники поддерживали друг друга, пытаясь справиться с горем.

Подписчики часто интересуются, как девушка справляется с потерей матери, а также желают сил и здоровья.

«Мы прошли через ад, никому бы такого не пожелала. Но ради нее мы справимся», - ответила пользователям Заворотнюк.

Она добавила, что перестала читать новости, так как в текстах много лжи. Это в какой-то степени облегчает страдания. Наследница артистки подчеркнула, что не видит смысла пропускать через себя все, что пишут в СМИ.

«А в моей повседневной жизни негативу больше почти неоткуда браться. Мне везет с людьми», - отметила она.

Актрисы Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая. Она скончалась после долгой борьбы с тяжелейшим заболеванием - глиобластомой. Родные почтили память артистки на ее могиле на 40-й день.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Болезни Актеры Онкология Умерла Анастасия Заворотнюк
14 июля 2024, 09:44
«Сделала в щеки уколы». Внешний вид Натали Портман после развода удивил поклонников
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Актриса Натали Портман посетила премьеру своего сериала «Женщина в озере» в Нью-Йорке. Фотографии артистки опубликовали журналисты Daily Mail.

Артистка выбрала для похода на светское мероприятие прозрачное мини-платье из лепестков роз с вышивкой и бархатными бретелями от Oscar de la Renta. На ней также были украшения Fred Leighton и серебристые босоножки. Стилисты сделали артистке аккуратную укладку с локонами на длинных распущенных волосах.

Однако поклонников заинтересовал не образ актрисы, а ее изменения во внешности. Некоторые посчитали, что Портман после развода зачастила к косметологу из-за ее слишком гладкой кожи на лице.

«Она точно сделала в щеки уколы», «Да она до сих пор в ужасе от поступка Бенжамена, что, не видно?» - предположили фанаты.

Другие же заметили, что актриса сильно похудела.

Голливудская актриса Натали Портман официально расторгла брак со своим мужем Бенджамином Мильпье прошлой зимой. Предположительно, семья распалась из-за измены супруга.

Голливуд Громкие разводы Актеры
14 июля 2024, 09:06
«Кажется, лишнее засветили». Улетевшую из РФ Тодоренко поздравили с третьей беременностью
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Телеведущая Регина Тодоренко, улетевшая с семьей в отпуск на Мальдивы, активно делится фотографиями и видео в Instagram*. На одном из роликов поклонники заметили, что у артистки округлился живот.

«Поздравляю!», «Беременная», «Ой, животик», «Кажется, лишнее засветили», «Можно поздравлять?», - написали фанаты под постом Тодоренко.

На опубликованном видео телеведущая была в красном купальнике. Она снимала себя сама так, чтобы показать стройную фигуру.

«Наконец-то отдых с семьей», - подписала ролик артистка.

Однако пользователям показалось, что у нее живот немного больше, чем обычно. Теперь подписчики гадают, ожидается ли прибавление в семье Тодоренко и певца Влада Топалова. При этом сама артистка пока не высказывалась на эту тему.

На днях телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов улетели отдыхать с детьми. Артистка призналась, что после длительной командировки в Китай ей было сложно решиться на еще одно дальнее путешествие.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Беременность Регина Тодоренко Шоу-бизнес

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