«В чужую душу не заглянешь». Близкий друг Кунгурова признался, что говорил с ним незадолго до смерти

«Он крепкий человек, нормальный мужик был русский. В чужую душу-то не заглянешь», - добавил Шолох.

По его словам, у Кунгурова имелись «психические отклонения», с которыми он пытался справиться во время лечения в платных клиниках.

Кроме того, Шолох опроверг информацию о разводе оперного певца с женой.

До этого отец Кунгурова, проживающий на Урале, признался, что ничего не знал о его самоубийстве. Мужчина добавил, что они сами сейчас «сидят при смерти». Отец артиста также отметил, что о гибели сына им сообщили по телефону.