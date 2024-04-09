09 апреля 2024, 01:55

«В чужую душу не заглянешь». Близкий друг Кунгурова признался, что говорил с ним незадолго до смерти

РИА «Новости»
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Близкий друг Евгения Кунгурова, которого нашли мертвым в центре Москвы, признался, что разговаривал с ним незадолго до смерти, но артист даже «виду не показал», что собирается свести счеты с жизнью. Об этом Сергей Шолох рассказал RT.

«Он крепкий человек, нормальный мужик был русский. В чужую душу-то не заглянешь», - добавил Шолох.

По его словам, у Кунгурова имелись «психические отклонения», с которыми он пытался справиться во время лечения в платных клиниках.

Кроме того, Шолох опроверг информацию о разводе оперного певца с женой.

До этого отец Кунгурова, проживающий на Урале, признался, что ничего не знал о его самоубийстве. Мужчина добавил, что они сами сейчас «сидят при смерти». Отец артиста также отметил, что о гибели сына им сообщили по телефону.

Смертность Россия Музыка
09 апреля 2024, 00:48
«Мы сами сидим при смерти». Отец звезды «Голоса» Кунгурова отреагировал на сообщение о его смерти
РИА «Новости»
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Живущие на Урале родственники оперного певца и звезды шоу «Голос» Евгения Кунгурова, покончившего с собой в Москве, признались, что ничего не знали о его состоянии. Об этом сообщил Пятый канал.

«Мы сами сидим здесь при смерти. <…> Мы находимся на Урале. Нам тоже позвонили и сказали, и все», - ответил отец артиста.

Тело Кунгурова обнаружили у его дома на Зоологической улице в Москве. По предварительной информации, перед суицидом он отправил супруге сообщение, где признался, что планирует проститься с жизнью. После этого он перестал выходить на связь. Женщина вызвала домой спасателей.

СМИ сообщили, что в последнее время Кунгуров наблюдался у психиатра, но на учете не состоял, так как обратился в платную клинику.

Правоохранители уже выясняют все обстоятельства суицида артиста.

Кунгуров прославился после участия в первом сезоне шоу «Голос» на Первом канале, хотя и не стал победителем. Его наставником был ныне покойный Александр Градский.

Смертность Россия Музыка
08 апреля 2024, 22:21
Мастерство жизни. Блогер Любятинка — о спорте и соблюдении баланса во всем
Телеканал «360»
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Российский блогер и певица Любятинка (настоящее имя — Любовь Сидоркина) занялась блогингом, потому что хотела привлечь новых клиентов для тренировок. В интервью Марусе Михейчик на «360» она рассказала, как начинала путь к популярности.

«Не могу сказать, что это было решение. Я вообще понятия не имела, что [блогинг] может еще и деньги приносить. <…> У меня есть какой-то потенциал, который очень сильно требует выхода. И началось все потому, что надо было его на кого-то выплескивать. <…> Мне кажется, на меня как на идиотку смотрели те, кто рекламу продавал [в запрещенной соцсети]», - поделилась Любятинка.

Блогер пояснила, что работала фитнес-тренером: нужно было развлекать себя и девушек, которые брали занятия.

«Надо было создавать амплуа веселого тренера, чтобы ко мне приходил народ. Поэтому я это и делала. <…> Это шло абсолютно от души, по любви. И сейчас тоже, несмотря на то, что это стало источником моего дохода», - подчеркнула она.

В жизни Любятинка пытается балансировать между полным разгильдяйством и излишней строгостью. В интервью блогер указала на необходимость достичь этакой золотой середины между занятиями спортом и употреблением Prosecco (сухое игристое итальянское вино - прим. ред.).

«Я стараюсь этот баланс выдержать, в этом и есть мастерство жизни», - сказала девушка, добавив, что ей нравится сочетать легкость получения прибыли и отношения к спорту.

Соцсети Блогеры Интервью
08 апреля 2024, 21:44
Певец Евгений Кунгуров пригрозил покончить с собой и прекратил выходить на связь
«ВКонтакте»
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Оперный и эстрадный певец, заслуженный артист Чеченской Республики Евгений Кунгуров пригрозил покончить с собой и перестал выходить на связь. Как сообщил «360» источник в экстренных службах столицы, сообщение с угрозой ухода из жизни артист отправил своей супруге.

По словам собеседника, Кунгуров находится в квартире в центре Москвы и на связь не выходит.

Источник добавил, что обеспокоенная супруга артиста заявила, что официально певец на учете в психоневрологическом диспансере не состоит, но находился под наблюдением специалиста в платной клинике.

Для выяснения всех обстоятельств и установления состояния певца по указанному адресу выехала группа спасателей, которые взяли с собой сотрудников психологической службы на всякий случай.

Спасатели Психология Москва
08 апреля 2024, 18:58
Регине Тодоренко запретили разговаривать
Соцсети
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Телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась на потерю голоса. Об этом звезда написала в своем Telegram-канале.

Тодоренко выразила беспокойство по поводу потери голоса, который является ключевым инструментом в ее профессии. Что стало причиной, она не знает. Регина предположила, что могла заразиться от своего младшего сына около недели назад.

«Уж не понятно, что это за хворь, но у меня она проявилась отсутствием какого-либо звука. А я сейчас работаю почти каждый день, бывают короткие смены, а уж если полный день - пиши пропало…» - пожаловалась Тодоренко.

Она обращалась к врачу перед началом съемок нового шоу «Новая Фабрика звезд» для проверки состояния связок. Однако спустя неделю после визита к специалисту ее голос так и не восстановился. Несмотря на прием лекарств и проведение капельниц, положительного результата добиться не удалось.

Тодоренко отметила, что врач также рекомендовал ей один из самых сложных методов лечения - не разговаривать.

«Доктор прописал „молчание“, но как?» - поделилась артистка.

Недавно певец Филипп Киркоров назвал Тодоренко «неумолкающим существом» , а певица Валерия дала ей прозвище «мозгополоскушка».

Болезни Врачи Регина Тодоренко

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