27 июня 2024, 04:15

В 53 выглядит на 30. Новое фото Орбакайте вызвало недоверие у поклонников

РИА «Новости»
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Певица Кристина Орбакайте прибыла в Тель-Авив. Она сделала селфи для поклонников и опубликовала фото в Instagram*.

Фанаты удивились внешности знаменитости. Она предстала перед ними с распущенными блондинистыми локонами, в темных очках и с неброским макияжем. Однако больше всего подписчики удивились слишком молодому лицу 53-летней исполнительницы, которое выглядело на 30 лет. Поклонники предположили, что артистка использовала фотошоп.

В ближайшее время у певицы состоится концерт в Израиле. Вокалистка надеется на успех, хотя все билеты на выступление еще не распроданы.

Ранее Орбакайте опубликовала видео для злопыхателей. На нем она эмоционально заявила, что имеет «иммунитет» на грязные высказывания в свой адрес.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Фото Концерты
27 июня 2024, 03:20
Стало известно, какой гонорар получает Игорь Николаев за частные визиты к фанатам
РИА «Новости»
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За частные выступления певец Игорь Николаев может получать до пяти миллионов рублей. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов в беседе с изданием «Страсти».

По его словам, вокалист сейчас очень популярен у россиян. Он продолжает выступать для поклонников и выпускать новые песни.

«На данный момент у него гонорары высокие. То есть одно его выступление стоит в районе трех-четырех миллионов рублей по Москве. В регионах чуть поменьше. Частные корпоративы - в районе пяти миллионов рублей», - сказал Дворцов.

Продюсер назвал Николаева замечательным человеком и «талантливым трудягой». Артист очень много времени посвящает работе и старается вдохновлять своих фанатов. Дворцов считает, что вокалист еще долго будет крутиться в сфере шоу-бизнеса. У исполнителя много творческих планов. При этом он способен совмещать карьеру с семьей.

Ранее стало известно, что у Игоря Николаева образовался долг перед ФНС. Сумма составила 119 тысяч рублей.

Рубль Фанаты Деньги
27 июня 2024, 02:16
Анна Нетребко решила развестись с мужем после десяти лет брака
РИА «Новости»
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Оперная певица Анна Нетребко разводится с певцом Юсифом Эйвазовым. Об этом сообщило агентство Austria Presse-Agentur (APA) со ссылкой на комментарий пары.

«После десяти счастливых лет вместе мы приняли трудное решение расстаться. Мы остаемся близкими друзьями, объединенными общей любовью к Тьяго», - заявили супруги.

Причину разрыва отношений знаменитости не раскрыли.

Известно, что у Нетребко есть 15-летний сын от уругвайского певца Эрвина Шротта. У подростка отклонения в развитии - ему диагностировали аутизм. При этом мальчик учится в девятом классе и не отстает от сверстников. Как отмечала сама артистка, ее наследнику не нужна медицина, а только поддержка, внимание и забота от близких.

Ранее Нетребко заявила, что вернется на сцену Берлинской оперы. Поклонники звезды очень радостно встретили эту новость.

Отношения Брак
26 июня 2024, 19:18
«Форма, о которой мечтала». Дочь Марии Шукшиной снялась без бюстгальтера
РИА «Новости»
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Дочь актрисы Марии Шукшиной Анна похвасталась атлетичной фигурой, снявшись без бюстгальтера. Пикантные фотографии она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram*.

Девушка несколько лет занимается бодибилдингом и сейчас, по ее словам, находится в лучшей форме. Она добавила, что добилась такой фигуры в результате тяжелой и упорной работы.

«У меня сейчас та форма, о которой я мечтала, и в этом огромный вклад моего лучшего тренера», - подписала фотографии Анна.

Девушка разместила несколько снимков, на которых предстала в красном нижнем белье. На одном из них она снялась без бюстгальтера.

Ранее в Сети раскритиковали певицу Юлию Ковальчук за откровенное фото. Звезда снялась в бикини со змеиным принтом.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Instagram
26 июня 2024, 19:03
«Озабоченная дама». В Сети раскритиковали Юлию Ковальчук за откровенное фото
Global Look Press
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Певица Юлия Ковальчук устроила откровенную фотосессию во время отдыха. Снимками в бикини она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram*.

Артистка позировала в пикантном раздельном купальнике со змеиным принтом и накидке темного цвета. Образ певица дополнила солнцезащитными очками и колье.

Однако некоторые подписчики обрушились на Ковальчук с критикой, обвинив ее в чрезмерной демонстрации тела.

«Юлия, вы озабоченная дама. Видно, не хватает внимания и восхищения мужа», «Может у нее красивая фигура, но зачем показывать ее без конца», «То, что озабоченная, - это факт. Зачем выставлять всем напоказ?» - написали пользователи в комментариях под фото артистки.

На все выпадки в свой адрес Ковальчук ответила с юмором.

«Я очень озабоченная дама. Озабочена любовью», - написала она.

На днях певица Алена Свиридова показала фигуру в купальнике. Артистка разместила видео, на котором она прыгнула с пирса в море.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Соцсети Россия Instagram Шоу-бизнес Юлия Ковальчук

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