В 53 выглядит на 30. Новое фото Орбакайте вызвало недоверие у поклонников

Фанаты удивились внешности знаменитости. Она предстала перед ними с распущенными блондинистыми локонами, в темных очках и с неброским макияжем. Однако больше всего подписчики удивились слишком молодому лицу 53-летней исполнительницы, которое выглядело на 30 лет. Поклонники предположили, что артистка использовала фотошоп.

В ближайшее время у певицы состоится концерт в Израиле. Вокалистка надеется на успех, хотя все билеты на выступление еще не распроданы.

Ранее Орбакайте опубликовала видео для злопыхателей. На нем она эмоционально заявила, что имеет «иммунитет» на грязные высказывания в свой адрес.

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