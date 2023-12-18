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«Мне сказали об этом минуту назад. Я в шоке. Узнала об этом точно так же, из непонятных источников», - сказала она.

Недавно виделся с Красиловым и певец Родион Газманов. В беседе с РЕН ТВ артист сказал, что уход танцора стал совершенной неожиданностью.

«Открытый, позитивный, потрясающий человек. Невозможно поверить, что его больше нет», - подчеркнул Газманов-младший.

Широкую известность Дмитрий Красилов приобрел после съемок в клипе на песню UNO группы Little Big. Артисту было 29 лет.

Его нашли мертвым в собственной квартире в Москве. Точную причину смерти Красилова установят по результатам экспертизы.